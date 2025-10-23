एक शहर, दो आंकड़े: दिल्ली में एयर क्वालिटी को लेकर CPCB और IQAir में विरोधाभास, असमंजस में विशेषज्ञ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के वायु गुणवत्ता आंकड़ों को लेकर भ्रम पैदा हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) कुछ एक्यूआई बता रहा है जबकि स्विस कंपनी आईक्यू एयर जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म कुछ अलग। मसलन, बुधवार को सीपीसीबी ने दिल्ली का एक्यूआई 353 बताया जबकि आईक्यू एयर ने 253 दर्शाया।



पिछले तीन दिनों से दिल्ली में एक्यूआई 350 के लगभग बना हुआ है। दीवाली के बाद के धुएं और धूल ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। निवासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बीच दिल्ली के वायु गुणवत्ता आंकड़ों को लेकर भ्रम पैदा हो गया है। सीपीसीबी एक्यूआई को 400 से नीचे बता रहा है, वहीं आईक्यू एयर 300 से नीचे दिखा रहा है। दीवाली पर आईक्यू एयर के आंकड़े कहीं ज्यादा थे।



उदाहरण के लिए दीवाली की रात 12:30 बजे सिरी फोर्ट में सीपीसीबी ने 272 एक्यूआई दर्ज किया, जबकि आईक्यू एयर ने 2,449 दर्ज किया। यह असमानता दिल्ली-एनसीआर में वास्तविक एक्यूआई को लेकर अनिश्चितता उजागर करती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि सीपीसीबी और आईक्यू एयर दोनों के आंकड़े तकनीकी रूप से सही हैं,क्योंकि वे अलग-अलग मापन विधियों और पैमानों का उपयोग करते हैं।



दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डा मोहन पी. जार्ज कहते हैं, एक्यूआई छह मुख्य मापदंडों पर आधारित होता है- पीएम 2.5, पीएम 10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका पैमाना 0 से 500 तक होता है। 400 से ऊपर के किसी भी स्तर को 'गंभीर' माना जाता है। इसके विपरीत आईक्यू एयर अमेरिकी माडल का अनुसरण करता है।