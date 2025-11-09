देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में, पहले और तीसरे नंबर पर कौन?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच रविवार को छुट्टी के दिन भी दिल्ली का एक्यूआई घटता-बढ़ता रहा। सुबह के समय यह बढ़ रहा था जबकि दिन में नीचे आने लगा। शाम को कहीं बढ़ा तो कहीं और घट गया। बावजूद इसके रविवार को 370 एक्यूआई के साथ दिल्ली देश भर में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। हरियाणा का बहादुरगढ़ 436 एक्यूआइ के साथ पहले और उत्तर प्रदेश का मेरठ 365 एक्यूआइ के साथ तीसरे नंबर पर रहा। कोहरे और ठंड के बीच स्विस एप आईक्यू एयर ने सुबह 10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 565 यानी 'खतरनाक' श्रेणी में रिकॉर्ड किया। शाम चार बजे यह 174 यानी 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज हुआ और रात नौ बजे 260 यानी ''खराब'' श्रेणी में पहुंच गया। दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सुबह 10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 391 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया। हालांकि दोपहर के समय खिली धूप और हवा की गति बढ़ने के कारण प्रदूषक कणों का विसर्जन तेज हुआ। इससे प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ।

आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान वाहनों के उत्सर्जन का 20.2 प्रतिशत और पराली का 5.3 प्रतिशत दर्ज हुआ।



दिल्ली की हवा में अभी सामान्य से तीन गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। रविवार को शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 316 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 189 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्य के लिए सही माना जाता है।



वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले दो-तीन दिनों के बीच कोई बड़ी मौसमी घटना होने की संभावना नहीं है। ज्यादातर समय में हवा की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटे से कम ही रहेगी। जबकि तापमान भी सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन भी धीमा रहेगा और वायु गुणवत्ता का स्तर ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही रहने की संभावना है।



दूसरी ओर राजधानी में ठंड का बढ़ना और तापमान में गिरावट होना जारी है। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्ता 89 से 38 प्रतिशत रहा। सबसे कम अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री के लिहाज से पालम और सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री की दृष्टि से रिज एरिया सबसे ठंडे रहे।



मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार सुबह धुंध होगी। दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 28 और 12 डिग्री रह सकता है। अगले दो दिन तापमान में गिरावट पर ब्रेक रहेगा जबकि इसके बाद गिरावट का दौर फिर से शुरू हो जाएगा।