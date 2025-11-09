Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में, पहले और तीसरे नंबर पर कौन?

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:24 PM (IST)

    दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसके चलते यह देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। सुबह प्रदूषण बढ़ने के बाद दिन में कुछ सुधार हुआ। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। वाहनों और पराली के उत्सर्जन का प्रदूषण में मुख्य योगदान रहा। अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार की संभावना कम है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजधानी दिल्ली देश में प्रदूषण के मामले में दूसरे स्थान पर रहा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच रविवार को छुट्टी के दिन भी दिल्ली का एक्यूआई घटता-बढ़ता रहा। सुबह के समय यह बढ़ रहा था जबकि दिन में नीचे आने लगा। शाम को कहीं बढ़ा तो कहीं और घट गया। बावजूद इसके रविवार को 370 एक्यूआई के साथ दिल्ली देश भर में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। हरियाणा का बहादुरगढ़ 436 एक्यूआइ के साथ पहले और उत्तर प्रदेश का मेरठ 365 एक्यूआइ के साथ तीसरे नंबर पर रहा।

    कोहरे और ठंड के बीच स्विस एप आईक्यू एयर ने सुबह 10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 565 यानी 'खतरनाक' श्रेणी में रिकॉर्ड किया। शाम चार बजे यह 174 यानी 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज हुआ और रात नौ बजे 260 यानी ''खराब'' श्रेणी में पहुंच गया।

    दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सुबह 10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 391 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया। हालांकि दोपहर के समय खिली धूप और हवा की गति बढ़ने के कारण प्रदूषक कणों का विसर्जन तेज हुआ। इससे प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाम चार बजे यह सुधरकर 370 पर आ गया और शाम पांच बजे 365 हो गया। एक्यूआई की श्रेणी भले 'बहुत खराब' ही बनी रही लेकिन अंक घटते चले गए। सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार दिल्ली के 39 निगरानी स्टेशनों में से 10 ''गंभीर'', 25 ''बहुत खराब'', तीन ''खराब'' व एक की वायु गुणवत्ता ''मध्यम'' श्रेणी में दर्ज की गई।

    आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान वाहनों के उत्सर्जन का 20.2 प्रतिशत और पराली का 5.3 प्रतिशत दर्ज हुआ।

    दिल्ली की हवा में अभी सामान्य से तीन गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। रविवार को शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 316 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 189 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्य के लिए सही माना जाता है।

    वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले दो-तीन दिनों के बीच कोई बड़ी मौसमी घटना होने की संभावना नहीं है। ज्यादातर समय में हवा की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटे से कम ही रहेगी। जबकि तापमान भी सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन भी धीमा रहेगा और वायु गुणवत्ता का स्तर ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही रहने की संभावना है।

    दूसरी ओर राजधानी में ठंड का बढ़ना और तापमान में गिरावट होना जारी है। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्ता 89 से 38 प्रतिशत रहा। सबसे कम अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री के लिहाज से पालम और सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री की दृष्टि से रिज एरिया सबसे ठंडे रहे।

    मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार सुबह धुंध होगी। दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 28 और 12 डिग्री रह सकता है। अगले दो दिन तापमान में गिरावट पर ब्रेक रहेगा जबकि इसके बाद गिरावट का दौर फिर से शुरू हो जाएगा।

    दिल्ली के इन इलाकों की हवा रही सबसे खराब

    इलाका AQI
    बवाना 404
    आइटीओ 404
    जहांगीरपुरी 413
    मुंडका 410
    नेहरू नगर 408
    पटपड़गंज 401
    पंजाबी बाग 416
    रोहिणी 412
    विवेक विहार 408
    वजीरपुर 410

    यह भी पढ़ें- क्या दिल्ली में लागू होंगे GRAP-3 के नियम? प्रदूषण को लेकर CAQM ने दिया अपडेट; AQI 370 के पार

    यह भी पढ़ें- प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया