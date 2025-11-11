Language
    Delhi Air Pollution: धुंध की चादर में दिल्ली, AQI बढ़ते ही डेटा गायब; CPCB चुप क्यों?

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:20 AM (IST)

    दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता का डेटा गायब रहा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट और समीर ऐप पर भी अपडेट नहीं मिला। सुबह AQI 345 था, लेकिन बाद में कोई जानकारी नहीं आई। अधिकारियों ने रुकावट का कारण नहीं बताया। आईक्यू एयर के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खतरनाक' श्रेणी में थी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सोमवार को राजधानीवासियों को साँस लेने में दिक्कत हुई, शहर पर धुंध की मोटी चादर छाई रही। हालाँकि, रात 11 बजे तक, खबर लिखे जाने तक, दिल्ली के लिए कोई आधिकारिक वायु गुणवत्ता डेटा उपलब्ध नहीं था।

    दोपहर 1 बजे के बाद न तो हर घंटे AQI अपडेट जारी किए गए और न ही शहर का दैनिक औसत, जबकि दिन भर वायु गुणवत्ता बिगड़ती रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के SAMEER ऐप और वेबसाइट पर भी दिल्ली का अपडेटेड वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) डेटा नहीं दिखा।

    शहर भर के सभी निगरानी केंद्रों से AQI की जानकारी देने वाले SAMEER ऐप ने सोमवार दोपहर के बाद डेटा अपडेट करना बंद कर दिया। 24 घंटे का औसत AQI, जो हर दिन शाम 4 बजे जारी किया जाता है, रात 11 बजे तक भी अपडेट नहीं हुआ था। अधिकारियों ने इस व्यवधान का कोई कारण नहीं बताया।

    AQI बुलेटिन के अनुसार, राजधानी की वायु गुणवत्ता "बेहद खराब" श्रेणी में बनी रही। सुबह से 345 का स्तर दर्ज किया गया और पूरे दिन कोई और अपडेट नहीं मिला।

    इस सीज़न में इस तरह की रुकावट पहली बार नहीं हुई है। दिवाली की रात और उसके बाद कई बार AQI डेटा घंटों तक अनुपलब्ध रहने की खबरें आईं।

    CPCB के आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली का AQI 391 तक पहुँच गया - जो इस सीज़न में अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है - जबकि 24 घंटे का औसत AQI 370 रहा, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है।

    वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए IITM पुणे की निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) ने दिखाया कि सोमवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 0 प्रतिशत था, जबकि परिवहन क्षेत्र का योगदान लगभग 21.4 प्रतिशत था। दिन के समय दिल्ली की हवा धुंधली रही और सुबह पालम और सफदरजंग दोनों जगहों पर दृश्यता घटकर 1,000 मीटर रह गई।

    आईक्यू एयर ने उतार-चढ़ाव की सूचना दी

    स्विस ऐप आईक्यू एयर ने सोमवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली का एक्यूआई 469/बी दर्ज किया, जो "खतरनाक" श्रेणी में आता है। /बी शाम 4 बजे, आईक्यू एयर ने 316 या "बहुत खराब" दर्ज किया, जो "खतरनाक" श्रेणी में आता है। रात 11 बजे, यह 631 पर पहुँच गया, जो फिर से "खतरनाक" श्रेणी में आ गया। 