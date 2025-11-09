इंडिया गेट और इसके आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे परिसर को खाली कराया गया; प्रदूषण को लेकर होना था प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। रविवार शाम को इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की घोषणा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदर्शन स्थल परिसर को खाली करा दिया गया।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण विरोधी कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए इसे सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात कारणों से रोका जा रहा है। एडिशनल डीसीपी न्यू दिल्ली ने प्रदर्शन आयोजकों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि शाम 5 बजे से शुरू होने वाला यह कार्यक्रम अनुमत नहीं होगा।

प्रदूषण के खिलाफ 'वारियर माम्स' और 'माई राइट टू ब्रीद (एआरटीबी)' जैसे नागरिक समूहों के बैनर तले दिल्ली-एनसीआर के लोग एकजुट हो रहे हैं। लगातार गिरती हवा की गुणवत्ता के बीच सरकार से तत्काल स्वास्थ्य सलाह जारी करने और ठोस कदम उठाने की मांग तेज हो गई है।