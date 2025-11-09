इंडिया गेट और इसके आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे परिसर को खाली कराया गया; प्रदूषण को लेकर होना था प्रदर्शन
दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इंडिया गेट पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और परिसर खाली करा लिया है। नागरिक समूह सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का एक्यूआई 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया है। प्रदर्शनकारी 'क्लीन एयर इज माई बर्थराइट' जैसे नारों के साथ विरोध कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। रविवार शाम को इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की घोषणा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदर्शन स्थल परिसर को खाली करा दिया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण विरोधी कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए इसे सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात कारणों से रोका जा रहा है। एडिशनल डीसीपी न्यू दिल्ली ने प्रदर्शन आयोजकों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि शाम 5 बजे से शुरू होने वाला यह कार्यक्रम अनुमत नहीं होगा।
प्रदूषण के खिलाफ 'वारियर माम्स' और 'माई राइट टू ब्रीद (एआरटीबी)' जैसे नागरिक समूहों के बैनर तले दिल्ली-एनसीआर के लोग एकजुट हो रहे हैं। लगातार गिरती हवा की गुणवत्ता के बीच सरकार से तत्काल स्वास्थ्य सलाह जारी करने और ठोस कदम उठाने की मांग तेज हो गई है।
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे खराब स्तर है। प्रदर्शनकारी 'क्लीन एयर इज माई बर्थराइट' और 'हेल्प मी ब्रीद' जैसे नारों के साथ सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने, वाहनों के धुएं और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण ने शहर को गैस चैंबर बना दिया है।
