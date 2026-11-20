संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। धीरे धीरे बढ़ रही सर्दी के साथ दिल्ली की हवा फिर से दमघोंटू है। हम प्रदूषण को आमतौर पर दिनभर के औसत एक्यूआइ से आंकते हैं, लेकिन 2018 से 2025 तक दिल्ली के निगरानी स्टेशनों के घंटेवार आंकड़े बताते हैं कि आप किस समय घर से निकलते हैं एवं इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है।

थिंक टैंक एनवायरोकैटलिस्ट्स द्वारा आठ सालों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आया है कि सर्दियों में बारीक कण (पीएम 2.5) शाम करीब 4 बजे सबसे कम, 114 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, और रात 10 बजे सबसे ज्यादा 211, होते हैं यानी तकरीबन दोगुना। अक्टूबर और नवंबर में सबसे ख़राब समय सुबह नौ बजे है।

इसकी सबसे बड़ी वजह है मिक्सिंग लेयर, हवा की वह परत जिसमें प्रदूषण घुलता है। सर्दियों की रातों में यह अक्सर 100 मीटर से भी पतली होती है, जबकि दोपहर तक करीब एक किलोमीटर। यानी वही धुआं रात में दस गुना छोटी जगह में कैद हो जाता है। उसी वक्त शाम का ट्रैफ़िक, रात में शहर में घुसने वाले भारी ट्रक और ठंड से बचने के लिए जलाए अलाव बोझ और बढ़ा देते हैं।

छुट्टी नहीं मनाते प्रदूषण के स्रोत एनवायरोकैटलिस्ट्स के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक सुनील दहिया बताते हैं कि मौसम का असर हटाकर रविवार को नाइट्रोजन डाइआक्साइड करीब पांच कम रहती है, यानी ट्रैफ़िक कम। लेकिन पीएम 2.5 केवल 2.5 प्रतिशत घटता है।

26 जनवरी, 15 अगस्त, दो अक्टूबर व 25 दिसंबर को गिरावट बड़ी रही है- नाइट्रोजन डाइआक्साइड करीब 13 प्रतिशत और कण 10–12 प्रतिशत। यानी बारीक कणों का बड़ा हिस्सा उन स्रोतों से आता है जो छुट्टी नहीं मनाते। मसलन, उद्योग, बिजली घर, कचरा और बायोमास जलाना, धूल और पड़ोसी राज्यों से बहकर आता प्रदूषण।

नवंबर सबसे भारी नवंबर सबसे प्रदूषित महीना है (औसत 219), फिर दिसंबर (199) और जनवरी (180)। अगस्त सबसे साफ़ है (34)। नवंबर में पराली, पटाखे और पहली ठंड, ठहरी रातें एक साथ आती हैं। रोज के उतार-चढ़ाव का करीब दो-तिहाई हिस्सा मौसम तय करता है, मगर नवंबर-जनवरी के सबसे हवादार दिनों में भी औसत 150 रहा है- राष्ट्रीय मानक का ढाई गुना। यानी उत्सर्जन जमीन तय करता है और मौसम सिर्फ उछाल। इस साल की राहत वर्षा की देन इस साल एक जनवरी से 15 नवंबर तक उन्हीं 30 पुराने स्टेशनों पर (नए स्टेशन कम रीडिंग देते हैं) पीएम 2.5 का औसत 80 रहा, 2025 (82) से मामूली कम। अक्टूबर में लगभग 114 मिमी वर्षा हुई और पीएम 2.5 पिछले साल के 112 के मुकाबले 78 रहा। मौसम का असर हटाएं तो पीएम 2.5 पिछले साल जितना ही है।