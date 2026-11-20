जागरण संवाददाता, वाराणसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनभोगी वर्ष के किसी भी महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसकी वैधता पूरे एक वर्ष तक बनी रहेगी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शोभित सिंघल ने बताया कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से ऐसे पेंशनभोगी जिनकी पेंशन जीवन प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने से रुक गई है तो वो घर बैठे या नजदीकी माध्यमों से प्रमाण पत्र जमा कर पेंशन को पुनः शुरू करा सकते हैं।

पेंशनभोगी स्मार्टफोन पर उमंग ऐप या जीवन प्रमाण ऐप से डिजिटल प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा डाकघर या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हेल्पलाइन नंबरों के जरिए घर पर ग्रामीण डाक सेवक से भी यह प्रक्रिया पूर्ण करा सकते है। बताया कि पुराने विवादों को सुलझाने के लिए 29 दिसंबर तक ईपीएफओ की विश्वास योजना-2026 प्रभावी रहेगी।