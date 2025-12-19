Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, 12 इलाकों का AQI 400 पार; आपके एरिया का क्या है हाल?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में फिलहाल प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को राजधानी के 12 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। यह "गंभीर" कैटेगरी में आता है। घने कोहरे, हवा की कम गति और बादलों वाले आसमान जैसी यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रहने की संभावना है। वीकेंड पर, खासकर रविवार को, स्थिति और खराब होने की उम्मीद है।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली का AQI 374 रिकॉर्ड किया गया, जो "बहुत खराब" कैटेगरी में आता है। पिछले दिन, गुरुवार को यह 373 था। 40 एक्टिव मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 12 में हवा की क्वालिटी "गंभीर" कैटेगरी में थी, जबकि 28 "बहुत खराब" कैटेगरी में थे। CPCB के समीर ऐप के डेटा के अनुसार, आनंद विहार में सबसे ज़्यादा AQI 430 रिकॉर्ड किया गया।

IITM पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के डेटा के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, जो कुल प्रदूषण का 15.9 प्रतिशत है। दिल्ली और उसके आसपास के उद्योगों का योगदान 7.9 प्रतिशत, आवासीय स्रोतों का 3.8 प्रतिशत, निर्माण गतिविधियों का 2.1 प्रतिशत, कचरा जलाने का 1.3 प्रतिशत और सड़क की धूल का 1.1 प्रतिशत है। नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के जिलों में, झज्जर का योगदान सबसे ज़्यादा 16.6 प्रतिशत था, इसके बाद रोहतक (5.5 प्रतिशत), भिवानी (3.6 प्रतिशत), सोनीपत (2 प्रतिशत) और गुरुग्राम (1.8 प्रतिशत) का नंबर आता है।

दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने भविष्यवाणी की है कि शनिवार तक हवा की क्वालिटी "बहुत खराब" कैटेगरी में रहेगी और रविवार को "गंभीर" कैटेगरी में पहुँच जाएगी। फिलहाल दिल्ली की हवा के पूरी तरह साफ होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के सभी स्रोत एक्टिव हैं, और प्रदूषक कणों को फैलाने के लिए बारिश या साफ आसमान जैसी कोई स्थिति नहीं है।