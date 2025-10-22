Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिसंबर तक दिल्ली में कम होगा वायु प्रदूषण, NDMC करने जा रहा ये बड़ा काम

    By Nihal Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:24 AM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने पर एनडीएमसी ने तैयारी शुरू कर दी है। चौबीसों घंटे कर्मचारी और मशीनें तैनात हैं। दिसंबर तक 13 नई रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदी जाएंगी, जिससे प्रतिदिन 220-230 किमी सड़कों की सफाई हो सकेगी। सात एंटी-स्मॉग गन भी लगाई जाएंगी। लोधी रोड पर मिस्ट स्प्रे का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, और बाज़ारों में भी सफाई की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने पर एनडीएमसी ने तैयारी शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बेहद खराब श्रेणी में पहुँचने के साथ, स्थानीय निकायों ने अपनी तैयारियों की समीक्षा और कर्मचारियों की तैनाती शुरू कर दी है। इस संबंध में, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने चौबीसों घंटे मशीनें और कर्मचारी तैनात कर दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही, इस कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए संसाधन बढ़ाने की तैयारी भी तेज कर दी है। एनडीएमसी दिसंबर के अंत तक अपने बेड़े में 13 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें शामिल करेगी। इनमें पाँच सीएनजी चालित और चार बैटरी चालित छोटी मशीनें शामिल होंगी।

    एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि नई मशीनों की खरीद के बाद मशीनों की कुल संख्या 17 हो जाएगी। इससे एनडीएमसी प्रतिदिन 220 से 230 किलोमीटर सड़कों की सफाई कर सकेगी। चहल ने यह भी बताया कि एनडीएमसी सात एंटी-स्मॉग गन भी खरीद रही है, जिन्हें पूरे एनडीएमसी परिसर में ऊँची दीवारों पर लगाया जाएगा।

    कुलजीत चहल ने आगे बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, एनडीएमसी ने लोधी रोड पर बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे लगाए हैं। अगर ये स्प्रे सफल रहे, तो एनडीएमसी इन्हें चरणबद्ध तरीके से 24 सड़कों पर लगाने की योजना बना रही है। शुरुआत में, चाणक्यपुरी की 10 सड़कों, जैसे शांति पथ और न्याय मार्ग, पर ये स्प्रे लगाए जाएँगे। दिसंबर तक ये स्प्रे लगा दिए जाएँगे, जबकि अगले चरण में 14 सड़कों पर मिस्ट स्प्रे लगाए जाएँगे।

    एनडीएमसी उपाध्यक्ष के अनुसार, बाज़ारों के फुटपाथों की भी मशीनों से सफाई की जा रही है। फ़िलहाल, हम कनॉट प्लेस, खान मार्केट और सरोजिनी नगर में रात्रिकालीन सफाई कर रहे हैं। हमारी योजना इसे धीरे-धीरे सभी 22 बाज़ारों तक विस्तारित करने की है। इसके लिए, हम अगले पाँच से सात महीनों में 10 अतिरिक्त वाटर स्प्रे टैंकर, पाँच जेटिंग मशीनें और 10 फ़्लोर क्लीनिंग मशीनें खरीदेंगे।