    Delhi Air Pollution: दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? CAQM रिपोर्ट ने खोली पोल

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    दिल्ली में सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। CAQM के निरीक्षण में पाया गया कि दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर धूल की स्थिति सबसे खराब है। 321 सड़क खंडों में से केवल 41% धूल-मुक्त पाए गए। CAQM ने MCD को सड़क सफाई और धूल नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत निरीक्षण जारी रहेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जागरण

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन सड़कों की सफाई और धूल कंट्रोल के उपायों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के इंस्पेक्शन के अनुसार, सबसे खराब हालत दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर है। ज्यादातर सड़कों पर धूल उड़ रही है। CAQM ने हालात सुधारने के निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़कों पर उड़ती धूल दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। इसे रोकने के निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही है। शनिवार को 26 CAQM फ्लाइंग स्क्वॉड ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD), नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC), और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) के 321 रोड सेक्शन का इंस्पेक्शन किया।

    इनमें से सिर्फ 41 परसेंट ही धूल-मुक्त थे। सबसे खराब हालत दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर है। इंस्पेक्शन के दौरान, 35 रोड सेक्शन पर धूल का लेवल बहुत ज्यादा पाया गया, ये सभी म्युनिसिपल सड़कें थीं। इससे पता चलता है कि MCD को स्ट्रीट क्लीनिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग ऑपरेशन पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

    CAQM ने कहा कि NDMC और CPWD का डेटा MCD के मुकाबले असरदार मेंटेनेंस दिखाता है, फिर भी लगातार ध्यान रखना ज़रूरी है। इसने निर्देश दिया कि इन एजेंसियों द्वारा मेंटेन की जाने वाली सभी सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग, जमा हुई धूल का समय पर निपटान, फुटपाथ का सही मेंटेनेंस, और रेगुलर पानी का छिड़काव/धूल कंट्रोल के उपाय तेज किए जाएं।

    कमीशन ने दोहराया कि "ऑपरेशन क्लीन एयर" के तहत ऐसे टारगेटेड इंस्पेक्शन कैंपेन जारी रहेंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि इलाके की सड़कें साफ़, धूल-मुक्त हों, और बेहतर धूल कंट्रोल उपायों के ज़रिए स्टैंडर्ड के हिसाब से हों।

    कुल 321 इंस्पेक्ट किए गए रोड सेक्शन
    धूल का लेवल रोड सेक्शन की संख्या
    हाई लेवल 35
    मीडियम लेवल 61
    लो 94
    डस्ट-फ्री 131
    182 MCD रोड सेक्शन
    धूल का लेवल रोड सेक्शन की संख्या
    हाई लेवल 35
    मीडियम लेवल 50
    लो 70
    डस्ट-फ्री 27
    133 NDMC रोड सेक्शन
    धूल का लेवल रोड सेक्शन की संख्या
    हाई लेवल 0
    मीडियम लेवल 9
    लो 24
    डस्ट-फ्री 100
    CPWD – 6 रोड सेक्शन
    धूल का लेवल रोड सेक्शन की संख्या
    हाई लेवल 0
    मीडियम लेवल 2
    लो 4
    डस्ट-फ्री 0