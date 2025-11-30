Delhi Air Pollution: दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? CAQM रिपोर्ट ने खोली पोल

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन सड़कों की सफाई और धूल कंट्रोल के उपायों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के इंस्पेक्शन के अनुसार, सबसे खराब हालत दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर है। ज्यादातर सड़कों पर धूल उड़ रही है। CAQM ने हालात सुधारने के निर्देश दिए हैं।

सड़कों पर उड़ती धूल दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। इसे रोकने के निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही है। शनिवार को 26 CAQM फ्लाइंग स्क्वॉड ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD), नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC), और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) के 321 रोड सेक्शन का इंस्पेक्शन किया।

इनमें से सिर्फ 41 परसेंट ही धूल-मुक्त थे। सबसे खराब हालत दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर है। इंस्पेक्शन के दौरान, 35 रोड सेक्शन पर धूल का लेवल बहुत ज्यादा पाया गया, ये सभी म्युनिसिपल सड़कें थीं। इससे पता चलता है कि MCD को स्ट्रीट क्लीनिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग ऑपरेशन पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

CAQM ने कहा कि NDMC और CPWD का डेटा MCD के मुकाबले असरदार मेंटेनेंस दिखाता है, फिर भी लगातार ध्यान रखना ज़रूरी है। इसने निर्देश दिया कि इन एजेंसियों द्वारा मेंटेन की जाने वाली सभी सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग, जमा हुई धूल का समय पर निपटान, फुटपाथ का सही मेंटेनेंस, और रेगुलर पानी का छिड़काव/धूल कंट्रोल के उपाय तेज किए जाएं।

कमीशन ने दोहराया कि "ऑपरेशन क्लीन एयर" के तहत ऐसे टारगेटेड इंस्पेक्शन कैंपेन जारी रहेंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि इलाके की सड़कें साफ़, धूल-मुक्त हों, और बेहतर धूल कंट्रोल उपायों के ज़रिए स्टैंडर्ड के हिसाब से हों।