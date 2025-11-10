Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का कहर, MCD की लापरवाही से जनता परेशान

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण निवासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन नगर निकायों द्वारा निवारक उपायों में लापरवाही के कारण यह समस्या और भी विकराल हो गई है। धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने की ज़िम्मेदारी एमसीडी और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों की है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर प्रदूषण-रोधी उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में जगह-जगह पड़ा मलबा वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। हालाँकि, मलबे से होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शेड का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। पिछले तीन-चार सालों से इन स्थलों के आसपास 12-12 फुट ऊँचे शेड बनाकर प्रदूषण रोकने का प्रावधान है।

हालात यह हैं कि दिल्ली में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (सीएंडडी) डालने के लिए 106 स्थलों की पहचान की गई है। इनमें से केवल 59 स्थलों पर ही शेड और पानी के छिड़काव की सुविधा उपलब्ध है। बाकी स्थलों के लिए अभी भी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। इनमें से ज़्यादातर स्थल चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित हैं। इसलिए, जब वाहन मलबे के ढेर के पास से तेज़ गति से गुजरते हैं, तो धूल उड़ती है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। फिलहाल, स्थिति 106 स्थलों तक सीमित है।

एमसीडी इन स्थलों की संख्या बढ़ाकर 250 करने की योजना बना रही है, यानी हर वार्ड में एक स्थल। इसके बावजूद, पहले से चिन्हित स्थलों पर व्यवस्थाएँ नहीं की गई हैं, इसलिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि नए स्थल कब बनेंगे। वर्तमान में, नियमों के अनुसार, नागरिक इन स्थलों पर 20 मीट्रिक टन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट डाल सकते हैं। एमसीडी इन स्थलों से मलबा एकत्र करती है और अपशिष्ट निपटान संयंत्रों के माध्यम से उसका पुन: उपयोग करती है। इन अपशिष्ट स्थलों से इंटरलॉकिंग टाइलें और ईंटें बनाई जाती हैं।

दिल्ली में प्रतिदिन 6,000 मीट्रिक टन सीएंडडी उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप, एक ही स्थल पर कई टन मलबा जमा हो जाता है। हालाँकि इसे ढेर लगने से पहले रोज़ाना हटाया जाना चाहिए, लेकिन बड़े ढेर दो-तीन दिन बाद नगर निगम के वाहनों द्वारा हटाए जाते हैं। जब यह मलबा हटाया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इससे धूल न उड़े।

हालाँकि, न तो मोबाइल एंटी-स्मॉग गन हैं और न ही मलबे को हटाने से पहले उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। यह व्यवस्था केवल शेड वाले स्थलों पर ही लागू है। अन्य सभी स्थानों पर लोडर मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन धूल उड़ने से रोकने के इंतजामों में लापरवाही बरती जा रही है।

माना जाता है कि जब मलबा डाला जाता है, तो उसके कण 10-12 फीट की ऊँचाई तक उड़ जाते हैं। अगर इन कणों को समय रहते रोक दिया जाए, तो वायु प्रदूषण रुक सकता है। ज़मीन से धूल उड़ने से रोकने के लिए 12 फीट ऊँचे शेड लगाने का प्रावधान है।