दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं स्थगित, खिलाड़ियों के करियर पर खतरा
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं। इस निर्णय से खिलाड़ियों के करियर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाएगा। प्रशासन ने छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने सभी खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसका सीधा असर दिल्ली विश्वविद्यालय में जारी इंटर कालेज प्रतियोगिताओं पर पड़ा है। ये प्रतियोगिताएं छात्रों और युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि यहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को आगे डीडीसीए लीग में खेलने का मौका मिलता है और भविष्य में दिल्ली टीम में चयन का अवसर भी मिल सकता है।
करियर पर पड़ सकता है असर
खेल विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह प्रतियोगिताएं दो महीने तक स्थगित रहती हैं, तो न केवल खिलाड़ियों का खेल कौशल प्रभावित होगा, बल्कि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के करियर पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा, लंबे समय तक प्रतियोगिताओं का स्थगन युवा खिलाड़ियों के उत्साह और खेल मानसिकता पर भी असर डाल सकता है।
प्रतियोगिताओं के आयोजक और प्रशिक्षक इस निर्णय से चिंतित हैं और सरकार से जल्द ही वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के साथ खेल गतिविधियों को सुरक्षित तरीके से जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।