ग्रीन पटाखे की आड़ में दिल्ली में धड़ल्ले से प्रतिबंधित पटाखों की हो रही बिक्री, कांग्रेस नेता ने चेताया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हरित पटाखों की आड़ में राजधानी में धड़ल्ले से प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री हो रही है। इस पर लगाम लगाने में रेखा गुप्ता सरकार भी पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्ती से अमल करने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं।

यादव ने कहा कि ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति की आड़ में प्रतिबंधित पटाखे नजदीकी क्षेत्रों गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद से बड़ी संख्या में दिल्ली लाए जा रहे हैं। मतलब दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री धडल्ले से हो रही है।



यादव ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पूर्वानुमान है कि अगर दीपावली पर ज्यादा पटाखे जलाए गए तो मंगलवार को वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर स्तर पर पहुंच सकती है। इससे सांस के मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आंखों में जलन जैसी समस्या भी हो सकती है।