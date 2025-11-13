Language
    Delhi Pollution: दिल्ली में सांसों पर संकट, ग्रेप थ्री लागू होने के बावजूद नियमों की अनदेखी बरकरार

    By Nihal Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:50 AM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और ग्रेप थ्री लागू होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कूड़ा जलाने, निर्माण कार्य और धूल के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। एजेंसियों की निष्क्रियता के चलते प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास विफल होते दिख रहे हैं। बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव तक नहीं किया जा रहा, जिससे प्रदूषण और बढ़ रहा है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण सांस लेने में गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इसके जवाब में, ग्रेप थ्री लागू किया गया है। हालाँकि, एजेंसियां इसके प्रतिबंधों को लागू करने में विफल होती दिख रही हैं। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कूड़ा जलाने, खुले में पड़ी निर्माण सामग्री, निजी निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं और कोयले से चलने वाले तंदूरों की घटनाएं आसानी से दिखाई दे रही हैं।

    गैर-अनुरूप क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में डीजल जनरेटर का भी इस्तेमाल हो रहा है। टूटी सड़कें, कीचड़ भरे फुटपाथ और मलबे के ढेर हर जगह दिखाई दे रहे हैं। दैनिक जागरण टीम ने ग्रेप वन, टू और थ्री प्रतिबंधों की जमीनी हकीकत जानने के लिए विभिन्न स्थानों की पड़ताल की। जांच में एजेंसियों की निष्क्रियता उजागर हुई।

    मध्य दिल्ली में, करोल बाग, राजेंद्र नगर, पुराना राजेंद्र नगर, नारायणा, पटेल नगर, सदर बाजार और दरियागंज जैसे इलाकों में निर्माण गतिविधियाँ आसानी से देखी जा सकती हैं। हालाँकि, वर्तमान में केवल सरकारी निर्माण परियोजनाओं को ही अनुमति है। इसके बावजूद, निर्माण कार्य जोरों पर है। इस बीच, रिंग रोड पर भूरी भटियारी मस्जिद के बाहर सड़क पर गंदगी से धूल उड़ रही है। दक्षिणी दिल्ली में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं।

    ग्रेप-3 के नियमों के लागू होने के बावजूद कई इलाकों में नियमों का उल्लंघन देखा जा सकता है। मां आनंदमयी मार्ग स्थित क्राउन प्लाजा रेड लाइट के पास स्थित पार्क में लंबे समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बुधवार को पार्क में पड़े कूड़े में आग लग गई, जो घंटों तक जलती रही। इसके अलावा, कई सड़कों पर धूल और गंदगी के ढेर लगे हैं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से ओखला फेज-3 तक सड़क पर पिछले एक हफ्ते से काम चल रहा है। बाउंड्री वॉल बनाने के साथ ही नालियों की सफाई भी की गई।

    यह गंदगी और मैलापन एक हफ्ते से सड़क किनारे बिखरा पड़ा है। जब वाहन गुजरते हैं या तेज हवा चलती है, तो यह गंदगी हवा में उड़कर पर्यावरण को प्रदूषित करती है। बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में पहले ही दिन नियमों का उल्लंघन हुआ। रोहिणी सेक्टर 22 से सुल्तानपुरी टर्मिनल तक, कंझावला रोड पर बेगमपुर से कंझावला चौक तक, रोहतक रोड पर राजधानी पार्क से टिकरी बॉर्डर तक और भलस्वा लैंडफिल साइट के आसपास कई जगहों पर धूल उड़ती देखी गई।

    मैदान पर पानी छिड़कने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। रोहिणी सेक्टर 10 के जापानी पार्क ग्राउंड में कई लोग ड्राइविंग का अभ्यास कर रहे थे, जिससे कच्ची जमीन पर गाड़ियाँ चलने से धूल के गुबार उठ रहे थे। इस मैदान से रोज़ाना दर्जनों वाहन गुजरते हैं। इसके बावजूद, कंझावला रोड पर जैन नगर के पास, केवल एक जगह पर ही पानी का छिड़काव होता देखा गया।

    रोहिणी सेक्टर 3 में काली मंदिर के पास खाली पड़े मैदान से उड़ती धूल निवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। धूल के अलावा, मंगोलपुरी में वाई-ब्लॉक से एस-ब्लॉक तक सड़क पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मंगोलपुरी अंडरपास के पास सुल्तानपुर माजरा रेलवे लाइन के पास फैक्ट्री के कचरे से भरी सड़क पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है।

    पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर, बाबरपुर, कर्दमपुरी और ब्रह्मपुरी जैसे इलाकों में निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। सीमापुरी डिपो के पास लोगों को लकड़ी पर खाना बनाते देखा जा सकता है। गाज़ीपुर में टूटी सड़क के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है।