दिल्ली में प्रदूषण पर एजेंसियों के दावे हवा-हवाई, ओखला से रोहिणी तक धूल का गुबार; सफाई मशीनें नाकाम

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता जहाँ एक ओर गंभीर होती जा रही है, वहीं वायु प्रदूषण से निपटने के एजेंसियों के दावे हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। हालात यह हैं कि सड़कें, फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज धूल से अटे पड़े हैं। सवाल यह है कि जब इसी तरह लापरवाही बरती जाएगी तो प्रदूषण से कैसे निपटा जाएगा?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह स्थिति दिल्ली के किसी एक इलाके की नहीं, बल्कि मध्य दिल्ली, पूर्वी, उत्तरी, बाहरी, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों की है, जहाँ एजेंसियां वायु प्रदूषण से निपटने के दावे तो कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी हालात बेहद खराब हैं। घास या पौधों की हरी पट्टियों वाला सेंट्रल वर्ज, गड्ढा मुक्त सड़कें और साफ़-सुथरे फुटपाथ वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं।

दैनिक जागरण ने सड़कों, सेंट्रल वर्ज और फुटपाथों को साफ़ रखने के दावों की पड़ताल की। हालात बेहद खराब पाए गए। एजेंसियों के दावे हकीकत से कोसों दूर थे। दक्षिणी दिल्ली में, माँ आनंदमयी मार्ग पर लाल कुआँ से कालकाजी जाने वाले रास्ते पर, ओखला लैंडफिल के पास की सड़क कीचड़ से सनी रही। कीचड़ की परत इतनी मोटी थी कि गुज़रते वाहनों ने धूल का गुबार बना दिया। इससे न सिर्फ़ वाहन चालकों को, बल्कि पैदल चलने वालों को भी परेशानी हुई, क्योंकि फुटपाथ पर कीचड़ की धूल से साँस लेना मुश्किल हो गया था।

इसी तरह, गुरु रविदास मार्ग के सेंट्रल वर्ज पर, जहाँ पौधे या घास होनी चाहिए, कपड़े सुखाने के लिए डाले जा रहे थे। इसके अलावा, तेज़ रफ़्तार से चलने वाले वाहनों से सड़क पर कच्ची मिट्टी भी उड़ रही थी। इसी रास्ते पर, कुछ सेंट्रल वर्ज मलबे से ढके हुए हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। एमबी रोड पर साकेत के पास डिवाइडर पर कीचड़ जमा होने से धूल उड़ रही है।

मध्य दिल्ली में रिंग रोड पर भैरों मार्ग के पास सेंट्रल वर्ज सूखा है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी तरह, लाल किले के पास नेताजी सुभाष मार्ग पर सेंट्रल वर्ज कीचड़ से सना हुआ है, और अतिक्रमण के कारण वहाँ कपड़े सुखाए जा रहे हैं। बाहरी दिल्ली में, प्रशांत विहार और प्रीतमपुरा के बीच आउटर रिंग रोड का सेंट्रल वर्ज कच्ची मिट्टी से ढका हुआ है।

आवारा जानवरों ने यहाँ लगे पौधों को नुकसान पहुँचाया है। रोहिणी इलाके में कंझावला रोड इतनी जर्जर हालत में है कि वाहनों के गुजरने से धूल के बादल बनते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके अलावा, किराड़ी और मुंडका जैसे इलाकों में टूटी सड़कें प्रदूषण में योगदान दे रही हैं।

पूर्वी दिल्ली में सड़कों पर धूल की समस्या गंभीर है। नोएडा लिंक रोड की सफाई नहीं होती, जिससे किनारों पर धूल जमी रहती है। वहाँ से गुजरने वाले लोग भी कूड़ा फेंकते हैं। स्वामी दयानंद मार्ग और बिहारी कॉलोनी से टेल्को फ्लाईओवर तक की सड़क धूल भरी है।

इस सड़क के सेंट्रल वर्ज का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है, जिससे वहाँ भी धूल जमी रहती है। गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर, चौधरी चरण सिंह मार्ग, वजीराबाद रोड, एनएच-9 और गाजीपुर डेयरी फार्म रोड समेत कई इलाकों में स्थिति ऐसी ही है।

गौरतलब है कि दिल्ली में 60 फीट से ज़्यादा चौड़ी सड़कें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीन हैं। 1,259 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें से ज़्यादातर इसी हालत में हैं। इसी तरह, एमसीडी के पास 15,000 किलोमीटर सड़कें हैं। हर जगह गड्ढे और टूटी सड़कें प्रदूषण का कारण बन रही हैं।