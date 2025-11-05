दिल्ली में बच्चों की सांसों पर संकट: मांओं ने सरकार से कहा, ‘अब और इंतजार नहीं, हेल्थ अलर्ट जारी करें’

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। हमारे बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सुबह उठते ही खांसते हैं, गले में खराश है और खेल के मैदान में भी मास्क पहन रहे हैं। सांसों पर बने इस संकट को लेकर जल्द ही हेल्थ एडवाइजरी जारी की जाए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। सरकार से ये अपील दिल्ली-एनसीआर की मांओं ने की है। इसे लेकर सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र भेजकर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की जा चुकी है।

आवाज उठाना ही मकसद दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ 'वारियर माम्स' और 'माई राइट टू ब्रीद (एआरटीबी)' जैसे नागरिक समूहों के तहत दिल्ली-एनसीआर के अभिभावक, युवा और आम नागरिक एकजुट होने लगे हैं। लोगों ने सरकार से प्रदूषण पर सख्त कदम उठाने और हेल्थ एडवाइजरी जारी करने की मांग की है। वहीं, जल्द ऐसा नहीं होने पर विरोध जताने की भी तैयारी है। एकजुट होकर स्वच्छ हवा, जनस्वास्थ्य और सरकार की जवाबदेही के लिए आवाज उठाना ही मकसद है।

इंटरनेट मीडिया पर छेड़ा अभियान दिल्ली में प्रदूषण से आपातकाल जैसे हालात हैं कुछ करो सरकार, महिला टीम विश्वकप घर ले आई क्या हम माएं बच्चों के लिए सुरक्षित हवा की जंग जीत पाएंगी? इंटरनेट मीडिया पर इसी तरह के पोस्ट साझा किए जा रहे हैं। वहीं, मुहिम के तहत पोस्टर अभियान शुरू किया गया है, जिसमें “हम अपने बच्चों को जहरीली हवा में सांस नहीं लेने देंगे।” थीम पर पोस्टर बनाए जा रहे हैं। मुहिम से जुड़ीं अमिता सिंह बताती हैं कि वायु प्रदूषण के खिलाफ हम एकजुट हुए हैं। सामूहिक रूप से सरकार को चेताना और स्वच्छ हवा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग उठाना ही मकसद है।