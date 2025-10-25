दिल्ली में सांसों पर संकट! आनंद विहार में AQI 400 के पार; कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'रेड जोन' में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है। शनिवार को अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 को पार कर गया है। वहीं कई इलाके रेड जोन में हैं।

दिल्ली के आनंद विहार में सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार एक्यूआई 412 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इस कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। ग्रेप 2 के तहत जगह-जगह स्प्रिंकलर मशीन के जरिए छिड़काव किया जा रहा है।