'दिल्ली में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी, BJP के मंत्री शहर से बाहर', बढ़ते प्रदूषण को लेकर फूटा सिसोदिया का गुस्सा
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, जबकि दिल्ली में स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति है। सौरभ भारद्वाज ने प्रदूषण के आंकड़ों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिनों दिन जहरीली होती जा रही दिल्ली की हवा को लेकर चिंता जताई है। आम आदमी पार्टी के संयाेजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने आप पर प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूरी तरह से फेल होने का दिल्ली की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है।
आप ने कहा कि दिल्लीवाले जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं और भाजपा के मंत्री बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। बच्चों के लिए जानलेवा बन रहे प्रदूषण को लेकर महिलाओं को स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखना पड़ा है।
केजरीवाल ने प्रदूषण के मुद्दे को लेकर एक्स पर पोस्ट में कहा कि चार इंजन की सरकार ने सब बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली के लोगों से मेरी अपील है कि अपना ध्यान रखें। उन्होंने लोगों को चेताया कि यह सरकार आपके लिए कुछ नहीं करने वाली है।
वहीं सिसोदिया ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्स पर कहा कि दिल्ली की कई माताओं ने प्रदूषण के बारे में स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। लेकिन, इस स्वास्थ्य आपातकाल में, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्री पिछले कई दिनों से बिहार चुनाव में व्यस्त हैं।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बन चुकी है। मगर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज, ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री और मंत्री सिर्फ रील बनाते घूम रहे है, प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, उल्टा एक्यूआई मानिटरिंग स्टेशन में एक्यूआई आंकड़े को फर्जीवाड़ा करके डेटा मैनेज किया जा रहा है।
