'दिल्ली में इंडिया गेट हुआ गायब', AAP-कांग्रेस ने कहा,' धुंध पर BJP का असली रंग उजागर'; शिवसेना ने भी उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को लेकर बीजेपी की आलोचना शुरू कर दी है।राजधानी में पिछले कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'खराब' और 'बहुत खराब' श्रेणी के बीच दर्ज किया जा रहा है। राजधानी में धुंधले दिखाई दे रहे इंडिया गेट की एक तस्वीर साझा करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित संरचना 'गायब' हो गई है।

आप ने एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली में इंडिया गेट गायब हो गया है। सरकार वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ चाहे जितना भी छेड़छाड़ कर ले, इंडिया गेट धुंध के पीछे गायब होकर भाजपा का असली रंग उजागर कर चुका है।"आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोगों के मोबाइल फोन पर अधिकांश एप्लीकेशन सरकार के वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से डेटा ले रहे हैं।

दिल्ली में इंडिया गेट ही हुआ ग़ायब 😳



सरकार AQI में कितनी भी हेरा फेरी कर ले लेकिन इंडिया गेट नें Smog के पीछे ग़ायब होकर भाजपा की पोल खोल दी है।



सरकारी आंकड़ो के झांसे में न आयें। स्थिति गंभीर है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें 👇🏻 pic.twitter.com/QOILzPpIZi — Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) November 2, 2025 भारद्वाज ने कहा, "आप अपने मोबाइल फोन पर जो AQI देखते हैं, अधिकांश ऐप्स दिल्ली और केंद्र सरकार के AQI निगरानी स्टेशनों से डेटा लेते हैं। यदि आप आईफोन का मौसम ऐप देखें, तो वे केवल सरकारी निगरानी स्टेशनों DPCC, CPCB और IND से डेटा लेते हैं। केवल कुछ ऐप्स के पास अपने स्वयं के निगरानी स्टेशन हैं, जैसे कि अमेरिकी दूतावास।" आप और कांग्रेस के अलावा, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी दिल्ली के प्रदूषण को 'चिंताजनक' बताया। ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया, "ज्यादा चिंताजनक तो असली AQI के आंकड़े छिपाने की रणनीतियां हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को इस स्थिति को स्वीकार करने और जलवायु कार्रवाई पर सामाजिक-राजनीतिक सहमति बनाने में क्या दिक्कत है?"