Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दिल्ली में इंडिया गेट हुआ गायब', AAP-कांग्रेस ने कहा,' धुंध पर BJP का असली रंग उजागर'; शिवसेना ने भी उठाए सवाल

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    दिल्ली में इंडिया गेट के धुंध में गायब होने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। दोनों पार्टियों का कहना है कि बीजेपी की नीतियों के कारण प्रदूषण बढ़ा है, जिससे इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा। शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए धुंध की समस्या के समाधान की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आम आदमी पार्टी ने इंडिया गेट की धुंधली तस्वीर शेयर की।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को लेकर बीजेपी की आलोचना शुरू कर दी हैराजधानी में पिछले कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'खराब' और 'बहुत खराब' श्रेणी के बीच दर्ज किया जा रहा है। राजधानी में धुंधले दिखाई दे रहे इंडिया गेट की एक तस्वीर साझा करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित संरचना 'गायब' हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आप ने एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली में इंडिया गेट गायब हो गया है। सरकार वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ चाहे जितना भी छेड़छाड़ कर ले, इंडिया गेट धुंध के पीछे गायब होकर भाजपा का असली रंग उजागर कर चुका है।"आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोगों के मोबाइल फोन पर अधिकांश एप्लीकेशन सरकार के वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से डेटा ले रहे हैं।

    भारद्वाज ने कहा, "आप अपने मोबाइल फोन पर जो AQI देखते हैं, अधिकांश ऐप्स दिल्ली और केंद्र सरकार के AQI निगरानी स्टेशनों से डेटा लेते हैं। यदि आप आईफोन का मौसम ऐप देखें, तो वे केवल सरकारी निगरानी स्टेशनों DPCC, CPCB और IND से डेटा लेते हैं। केवल कुछ ऐप्स के पास अपने स्वयं के निगरानी स्टेशन हैं, जैसे कि अमेरिकी दूतावास।"

    आप और कांग्रेस के अलावा, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी दिल्ली के प्रदूषण को 'चिंताजनक' बताया। ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया, "ज्यादा चिंताजनक तो असली AQI के आकड़े छिपाने की रणनीतिया हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को इस स्थिति को स्वीकार करने और जलवायु कार्रवाई पर सामाजिक-राजनीतिक सहमति बनाने में क्या दिक्कत है?"

    आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ का आरोप

    सौरभ भारद्वाज एक वीडियो में दिल्ली में एक वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी केंद्र के बाहर दिखाई दे रहे थे। वीडियो में, दिल्ली के पूर्व मंत्री ने बताया कि ट्रक दिल्ली नगर निगम के थे। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ट्रक प्रदूषण निगरानी स्टेशन के आसपास 'दिन-रात' पानी छिड़क रहे थे।