    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुरू किया 'दिल्ली एआई ग्राइंड' कार्यक्रम, राजधानी बनेगी तकनीकी नवाचार की प्रयोगशाला

    By Anup Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'दिल्ली एआई ग्राइंड' कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य दिल्ली को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना है। इस पहल से आर्टिफिशियल ...और पढ़ें

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाग, नई दिल्ली। दिल्ली में तकनीक व नवाचार को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कनाट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 'दिल्ली एआइ ग्राइंड' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इसे देश की पहली सिटी सेंट्रिक एआइ इनोवेशन मूवमेंट बताया। कहा कि यह पहल दिल्ली को ज्ञान, तकनीक और एआइ नवाचार की राजधानी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    'दिल्ली एआइ ग्राइंड' कार्यक्रम की विशेषता अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपस्थिति रही, जिन्होंने छात्रों को प्रेरित किया। सीएम ने कहा कि शुभांशु शुक्ला का जीवन सफर नई पीढ़ी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देता है।

    पीएम के नेतृत्व को सराहा

    कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न इनोवेशन पार्टनर्स, प्राचार्य और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश एआइ और तकनीकी नवाचार में वैश्विक पहचान बना रहा है।

    उन्होंने बताया कि 'दिल्ली एआई ग्राइंड इनिशिएटिव स्कूलों की पारंपरिक कक्षाओं को इनोवेशन लैब्स में बदलकर छात्रों को दिल्ली की वास्तविक समस्याओं के समाधान हेतु एआइ-आधारित प्रोजेक्ट विकसित करने का अवसर देगा। आशीष सूद ने कहा कि हमारा लक्ष्य छात्रों को तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि रचनाकार बनाना है।