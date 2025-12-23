दिल्ली में 411 इकाइयों को बंद करने का नोटिस, 400 फैक्ट्रियां सील; प्रदूषण के खिलाफ सरकार का एक्शन तेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए सख्त कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रदूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) की जांच की जाएगी और फर्जी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चार नए ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन को मंजूरी दी है, जिससे वाहनों की उत्सर्जन जांच अधिक सटीक और सुविधाजनक होगी। इसके अलावा, हाई-राइज बिल्डिंग्स पर लगे एंटी-स्मॉग गनों को अधिक समय तक चलाने की अनुमति दी गई है और बिल्डिंग मालिकों को परिसर के आसपास मिस्टिंग सिस्टम लगाने का विकल्प दिया गया है, साथ ही अब एंटी-स्मॉग गन या मिस्टिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिए गए हैं।

औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने अब तक 411 इकाइयों को बंद करने के नोटिस जारी किए हैं, जबकि नगर निगम (MCD) ने 400 इकाइयों को सील कर दिया है। मंत्री सिरसा ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी इकाई को बख्शा नहीं जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।