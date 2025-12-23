Language
    दिल्ली में 411 इकाइयों को बंद करने का नोटिस, 400 फैक्ट्रियां सील; प्रदूषण के खिलाफ सरकार का एक्शन तेज

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सभी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जांच होगी, फर्जी पाए ज ...और पढ़ें

    दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन जारी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए सख्त कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रदूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) की जांच की जाएगी और फर्जी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चार नए ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन को मंजूरी दी है, जिससे वाहनों की उत्सर्जन जांच अधिक सटीक और सुविधाजनक होगी। इसके अलावा, हाई-राइज बिल्डिंग्स पर लगे एंटी-स्मॉग गनों को अधिक समय तक चलाने की अनुमति दी गई है और बिल्डिंग मालिकों को परिसर के आसपास मिस्टिंग सिस्टम लगाने का विकल्प दिया गया है, साथ ही अब एंटी-स्मॉग गन या मिस्टिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिए गए हैं।

    औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने अब तक 411 इकाइयों को बंद करने के नोटिस जारी किए हैं, जबकि नगर निगम (MCD) ने 400 इकाइयों को सील कर दिया है। मंत्री सिरसा ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी इकाई को बख्शा नहीं जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

    मंत्री ने मौसम का हवाला देते हुए बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली का मौसम कुछ दिनों तक खराब रह सकता है, लेकिन सरकार प्रदूषण कम करने के लिए आगे भी प्रभावी कदम उठाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए सभी प्रयास जारी हैं।