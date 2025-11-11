Language
    Delhi Accident: दिल्ली के नरेला में बेकाबू स्कॉर्पियो ने दो वाहनों को टक्कर मारी, कई घायल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:42 PM (IST)

    दिल्ली के नरेला में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी और ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो की हालत गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो की गति तेज थी और नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    धर्मेंद्र यादव, बाहरी दिल्ली। नरेला के सेक्टर-6 पॉकेट-4 वर्धमान माल रोड पर मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने कहर बरपाया। स्कूटी और ई-रिक्शा को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियोखंभे से टकरा गई। इस हादसे में चार से पांच लोग घायल हो गए।

    अगर गाड़ी खंभे से टकराकर नहीं रुकती तो फुटपाथ पर चाय पी रहे कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। घायलों में स्कूटी सवार महिला-पुरुष और ई-रिक्शा में सवार 2-3 लोग शामिल हैं। दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायल नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी की रफ्तार तेज थी, स्कूटी सवार को बचाने के फेर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि वाहनों से टकराने के बाद स्कॉर्पियोखंभे से टकराकर रुक गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो के बाद एयर बैग खुल गए।