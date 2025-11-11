Delhi Accident: दिल्ली के नरेला में बेकाबू स्कॉर्पियो ने दो वाहनों को टक्कर मारी, कई घायल

धर्मेंद्र यादव, बाहरी दिल्ली। नरेला के सेक्टर-6 पॉकेट-4 वर्धमान माल रोड पर मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने कहर बरपाया। स्कूटी और ई-रिक्शा को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियोखंभे से टकरा गई। इस हादसे में चार से पांच लोग घायल हो गए।

अगर गाड़ी खंभे से टकराकर नहीं रुकती तो फुटपाथ पर चाय पी रहे कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। घायलों में स्कूटी सवार महिला-पुरुष और ई-रिक्शा में सवार 2-3 लोग शामिल हैं। दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायल नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है।