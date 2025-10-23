Delhi Accident: रानी बाग में भीषण सड़क हादसा, फार्च्यूनर में आग लगने से दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता,बाहरी दिल्ली। रानी बाग इलाके में बुधवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद उनकी फार्च्यूनर कार में आग लग गई, जिससे दोनों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 20 वर्षीय हेनरी, निवासी मीरा बाग और 21 वर्षीय दिपांशु चंदेला, निवासी पश्चिम विहार के रूप में हुई है। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। जानकारी के मुताबिक, फार्च्यूनर कार तेज रफ्तार में थी और एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद वाहन में आग लग गई।