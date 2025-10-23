Delhi Accident: रानी बाग में भीषण सड़क हादसा, फार्च्यूनर में आग लगने से दो युवकों की मौत
दिल्ली के रानी बाग में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। उनकी फॉर्च्यूनर कार एक ट्रक से टकराने के बाद आग लग गई। मृतकों की पहचान हेनरी और दिपांशु चंदेला के रूप में हुई है, जो चचेरे भाई थे। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता,बाहरी दिल्ली। रानी बाग इलाके में बुधवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद उनकी फार्च्यूनर कार में आग लग गई, जिससे दोनों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 20 वर्षीय हेनरी, निवासी मीरा बाग और 21 वर्षीय दिपांशु चंदेला, निवासी पश्चिम विहार के रूप में हुई है। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। जानकारी के मुताबिक, फार्च्यूनर कार तेज रफ्तार में थी और एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद वाहन में आग लग गई।
सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।