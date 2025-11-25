सड़क हादसे में गई बेटी की जान, दिल्ली मोटर ट्रिब्यूनल ने माता-पिता को दिए लाखों रुपये का मुआवजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिसंबर 2020 में हुए सड़क हादसे में एक अहम आदेश दिया है। इस हादसे में 22 साल की शिल्पा अपने दोस्तों के साथ टू-व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग कर रही थी। ट्रिब्यूनल की प्रेसाइडिंग ऑफिसर रुचिका सिंगला ने महिला के परिवार को ₹24.75 लाख (लगभग $2.4 मिलियन USD) का मुआवजा देने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश शिल्पा के माता-पिता की क्लेम पिटीशन पर सुनवाई के बाद जारी किया। शिल्पा की मौत 1 दिसंबर 2020 को हुई थी।

शिल्पा और उसकी दोस्त अंजलि पीछे बैठी थीं, जबकि उनका दोस्त रोहित गाड़ी चला रहा था। ट्रिब्यूनल ने यह नतीजा निकाला कि यह हादसा रोहित की लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। अपने दोस्तों की चेतावनी के बावजूद, उसने तेज स्पीड में और टेढ़े-मेढ़े तरीके से गाड़ी चलाई।