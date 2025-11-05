दिल्ली में 9 साल के मासूम से हैवानियत, नाबालिगों ने छत पर बुलाकर किया यौन शोषण; गिरफ्तार
दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना में, तीन नाबालिग लड़कों ने एक 9 वर्षीय बच्चे को छत पर बहला-फुसलाकर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस ने बुधवार को कहा कि तीन नाबालिगों को नौ साल के एक बच्चे को एक सुनसान छत वाले इलाके में लुभाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पकड़ा गया है। घटना 4 नवंबर को सामने आई जब बच्चे के एक रिश्तेदार ने पुलिस से संपर्क किया और आरोप लगाया कि बच्चे का तीन नाबालिगों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है।
शिकायत के अनुसार, तीनों नाबालिग जिसमें एक 13 साल का और दो 16 साल का है ने बच्चे को सुनसान छत वाले इलाके में लुभाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने बच्चे को घटना किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, उप पुलिस आयुक्त (केंद्रीय) निधिन वल्सन ने कहा। पुलिस ने कहा कि पोक्सो अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन हमले के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच जारी, बच्चों की होगी काउंसलिंग
पीड़ित की जानकारी और मुखबिरों की मदद से टीम ने आरोपियों की पहचान की और उन्हें बापा नगर इलाके से पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि मामले के दर्ज होने के उसी दिन तीनों नाबालिगों को हिरासत में लिया गया और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया।
पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है और बच्चे के लिए बाल कल्याण प्राधिकरणों की मदद से काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है, डीसीपी ने बताया।
समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।