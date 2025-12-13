दिल्ली में 5.24 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश, नौ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो साइबर क्राइम के लिए बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल करता था और नौ जालसाजों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आरोपियों के खोले गए बैंक अकाउंट में 10,423 ट्रांजैक्शन किए गए, जिससे ₹5.24 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। उनके पास से 12 मोबाइल फोन मिले जिनमें साइबर क्राइम सिंडिकेट के सदस्यों के साथ आपत्तिजनक चैट और बातचीत, कई चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट और बेंगलुरु पुलिस द्वारा जारी नोटिस की एक कॉपी मिली।

पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और हवाला ऑपरेटर और विदेश में बैठे दूसरे मास्टरमाइंड समेत उनके दूसरे साथियों की तलाश कर रही है। IFSO के डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार के मुताबिक, 26 नवंबर को टीम को एक टिप मिली कि कुछ लोग द्वारका के एक होटल से साइबर-फ्रॉड का गिरोह चला रहे हैं और चुपके से कुछ बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर-फ्रॉड की गतिविधियों के लिए कर रहे हैं।

टिप-ऑफ पर एक्शन लेते हुए, टीम ने होटल में रेड मारी और चार सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, जिनकी पहचान महाराष्ट्र के पालघर के सुल्तान सलीम शेख, बेंगलुरु के सैयद अहमद चौधरी, शाहदरा के तुषार मालिया और महाराष्ट्र के ठाणे के सतीश कुमार के तौर पर हुई। वे द्वारका के एक होटल के कमरे में एक साथ रह रहे थे और उन्होंने बताया कि वे एक दूसरे सस्पेक्ट के कहने पर साइबर-फ्रॉड के लिए बैंक अकाउंट दे रहे थे।

उन्होंने यह भी बताया कि वे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से बचने के लिए अक्सर अपनी लोकेशन बदलते रहते थे। आगे पूछताछ करने पर, सुल्तान ने बताया कि उसने एक महीने पहले एक दूसरे सस्पेक्ट के कहने पर एक्सिस बैंक लिमिटेड में एक करंट अकाउंट खोला था, जिसने उसे अकाउंट से किए गए फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन पर 25 परसेंट कमीशन देने का वादा किया था। उसे लालच के तौर पर एक नया मोटोरोला मोबाइल फ़ोन भी दिया गया था।

उसने बताया कि उसके बेटे ने ईमेल के ज़रिए उसके साथ ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स शेयर की थीं। उसे अपने मोबाइल फ़ोन पर एक्सिस बैंक लिमिटेड से जुड़े बैंक ट्रांज़ैक्शन अलर्ट मिले। बैंक स्टेटमेंट की जांच से पता चला कि अकाउंट ₹25,421 के शुरुआती डिपॉज़िट के साथ खोला गया था। 21 नवंबर से 26 नवंबर के बीच, कुल 10,423 ट्रांज़ैक्शन किए गए, जिनमें ₹5.24 करोड़ शामिल थे। आगे की जांच में पता चला कि उस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ़ धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा था।

आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर, ACP उधम सिंह की देखरेख में और इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह की लीडरशिप में एक टीम बनाई गई और गैंग के पांच और सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान झारोदा कलां के शिवम, बेगमपुर के सुनील, डीडवाना, राजस्थान के प्रभु दयाल, सीकर, राजस्थान के तरुण शर्मा और नागौर, राजस्थान के सुरेश कुमार कुमावत के तौर पर हुई।

क्राइम का मॉड्यूल जांच में पता चला कि आरोपी एक ऑर्गनाइज़्ड साइबरक्राइम सिंडिकेट का हिस्सा थे जो बैंक अकाउंट होल्डर्स, बिचौलियों और एंड-यूज़र्स के एक नेटवर्क के ज़रिए काम करता था, जो साइबर-फ्रॉड से हुई कमाई को लॉन्ड्रिंग करते थे। बिचौलियों के ज़रिए अकाउंट होल्डर्स से बैंक अकाउंट लिए जाते थे और कमीशन पर साइबर-फ्रॉड करने वालों को बेच दिए जाते थे।

आरोपी सुल्तान ने साइबर-फ्रॉड से मिले पैसे से कमीशन के बदले अपने ट्रस्ट का बैंक अकाउंट दिया। फिर यह अकाउंट बिचौलियों के ज़रिए सिंडिकेट के एक खास सदस्य सुरेश कुमार को ट्रांसफर कर दिया गया। वह अकाउंट प्रोवाइडर्स और मुख्य साइबर-फ्रॉड मास्टरमाइंड के बीच एक अहम कड़ी का काम करता था। कुछ बिचौलिए उसके पेरोल पर काम करते थे, जबकि दूसरे कमीशन या हाइब्रिड इंसेंटिव मॉडल पर काम करते थे। उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके घर की तलाशी में कई चेकबुक, डेबिट कार्ड और बैंक डॉक्यूमेंट मिले।