दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर परिवहन मंत्री का एलान, अगले साल तक बेड़े में शामिल होंगी 7000 इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा एलान किया है। अगले साल तक दिल्ली के बेड़े में 7000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। यह कदम दि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने शनिवार कोसरकार के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बहुआयामी और सामूहिक प्रयास के बारे में विस्तार से बताया। डा सिंह ने दिल्ली के कुल प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 20-25 प्रतिशत बताते हुए इसे दूर करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त ई-बसों पर जोर दिया।
मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के पहल के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी मोबिलिटी में तेजी आई है। सिर्फ यहीं नहीं, हमने दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में अब तक 3518 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया है। कहा कि हमारा लक्ष्य अगले साल मार्च तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 5000 से ज्यादा और नवंबर 2026 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बढ़ाकर 7000 से ज्यादा करने का है।
मंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण प्रवर्तन पर जोर दिया गया है। बीते तीन दिनों के अभियान में 12,200 चालान जारी किए गए। ग्रेप-चार की पाबंदियों के उल्लंघन में 446 चालान हुए। दिल्ली में प्रवेश कर रहे 1,492 वाहन वापस भेजे गए। पेट्रोल पंपों पर 24 घंटे पीयूसीसी जांच सिस्टम लागू है। राजधानी के 15 बड़े प्रवेश द्वारों पर प्रवर्तन अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।