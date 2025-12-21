दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर परिवहन मंत्री का एलान, अगले साल तक बेड़े में शामिल होंगी 7000 इलेक्ट्रिक बसें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने शनिवार कोसरकार के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बहुआयामी और सामूहिक प्रयास के बारे में विस्तार से बताया। डा सिंह ने दिल्ली के कुल प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 20-25 प्रतिशत बताते हुए इसे दूर करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त ई-बसों पर जोर दिया।

मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के पहल के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी मोबिलिटी में तेजी आई है। सिर्फ यहीं नहीं, हमने दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में अब तक 3518 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया है। कहा कि हमारा लक्ष्य अगले साल मार्च तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 5000 से ज्यादा और नवंबर 2026 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बढ़ाकर 7000 से ज्यादा करने का है।