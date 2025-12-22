Language
    दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पॉल्यूशन फैलाने वाली 411 इकाईयों को बंद करने का आदेश

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिल्ली में बिना अनुमति के चल रही और प्रदूषण फैला रही 411 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। डीप ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में प्रदूषण फैलानेवाली 411 इकाईयों को बंद करने के आदेश।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राष्ट्रीय राजधानी में अनिवार्य अनुमति के बिना संचालित हो रही और वायु-जल प्रदूषण फैलाने वाली 411 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है।

    दरअसल, डीपीसीसी, राजस्व विभाग और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) के साथ मिलकर 28 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों व 27 पुनर्विकसित क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण कर रही है। सर्वेक्षण के दौरान, 20 दिसंबर तक अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 1,586 इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 232 इकाइयां डीपीसीसी की अनुमति के बिना संचालित हो रही थीं और प्रदूषण फैला रही थीं।

    अधिकारियों के अनुसार, पुनर्विकसित क्षेत्रों में 1,102 इकाइयों का निरीक्षण किया गया और 179 इकाइयां प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करती पाई गईं। एक अधिकारी ने बताया कि जांच के आधार पर, डीपीसीसी ने 21 दिसंबर को सभी 411 गैर-अनुपालन करने वाली इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए।

    इस निरीक्षण के आधार पर ही डीपीसीसी ने सभी 411 गैर-अनुपालक इकाइयों को 21 दिसंबर को बंद करने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पर्यावरण और वन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के निर्देशों के बाद तीनों एजेंसियों ने निरीक्षण शुरू किया। नौ दिसंबर को शुरू हुआ यह सर्वेक्षण अभी भी जारी है। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम भी निरीक्षण कर रहा है।
    उधर सिरसा ने कहा, 'सर्वेक्षण जारी है और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाली किसी भी अतिरिक्त इकाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पर्यावरण मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और नियमों का पालन न करने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।

