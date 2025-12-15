दिल्ली में हाई-टेक कार चोरी गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार, OBD क्लोनिंग से बनाते थे डुप्लीकेट चाबियां
दिल्ली पुलिस ने हाई-टेक कार चोरी गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह OBD क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल कर डुप्लीकेट चाबियां बनाता था और का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार चोरी करने वाले हाई-टेक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गैंग लीडर समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की दो स्विफ्ट कार, एक ब्रेजा कार, एक इलेक्ट्रानिक की क्लोनिंग टैब और टाटा और मारुति सुजुकी गाड़ियों की डुप्लीकेट कार की चाबियां बरामद की गई हैं।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान यूपी, हापुड़ के सोनू, सोनीपत, हरियाणा के संदीप और यूपी, इटावा के आशीष उर्फ दीपू के रूप में हुई है। आरोपितों का गाड़ी चोरी करने का तरीका बेहद अलग था। वह डैशबोर्ड के नीचे स्थित गाड़ी के आन-बोर्ड डायग्नोस्टिक (ओबीडी) पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रानिक टैबलेट का इस्तेमाल करते थे।
टैबलेट का इस्तेमाल करके, वे खाली चाबियों को गाड़ी के यूनिक सिक्योरिटी कोड से मैच करने के लिए प्रोग्राम करते थे, जिससे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए काम करने वाली डुप्लीकेट चाबियां बन जाती थीं।
बचने के लिए दिल्ली-एनसीआर में करते थे पार्क
चोरी के बाद, गाड़ियों को पकड़े जाने से बचने के लिए 1-2 सप्ताह के लिए दिल्ली समेत एनसीआर इलाके में पार्क किया जाता था और बाद में दिल्ली से दूर के राज्यों में बेच दिया जाता था। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।
क्राइम ब्रांच के उपायुक्त संजीव कुमार यादव के मुताबिक, वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खास टीम तैनात की गई थी। इस दौरान हड कांस्टेबल अमित को दिल्ली से वाहन चुराने और उन्हें दिल्ली समेत एनसीआर के बाहर ठिकाने लगाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के बारे में गुप्त सूचना मिली थी।
सूचना पर एसीपी संजय कुमार नागपाल की देखरेख में और इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी और इंस्पेक्टर राबिन त्यागी के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपितों को एडवांस्ड टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ट्रैक किया। इसी दौरान छह दिसंबर को सोनू और संदीप को दबोचा गया।
आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड
उनके कब्जे से स्विफ्ट कार बरामद की गई, जो मंगोलपुरी थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। दोनों आरोपितों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के दौरान संदीप की निशानदेही पर सेक्टर-23, सोनीपत, हरियाणा से एक और चोरी की मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई, जो बवाना थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी।
जांच के दौरान आठ दिसंबर को तीसरे आरोपित आशीष को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर मारुति ब्रेजा कार बरामद हुई जो साकेत से चोरी हुई थी। इसके अलावा टाटा और मारुति सुजुकी गाड़ियों की डुप्लीकेट चाबियों और एक इलेक्ट्रानिक टैबलेट के साथ बरामद की गई।
हत्या समेत कई मामलों में शामिल रहे हैं आरोपी
रिकार्ड जांच में पता चला कि सोनू पहले 17 वाहन चोरी के मामलों में शामिल रहा है, जिसमें यूपी में 11 और दिल्ली में छह मामले दर्ज हैं। वहीं संदीप पहले आठ आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिसके खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट समेत हरियाणा में हत्या समेत दो मामले शामिल हैं। वहीं आशीष पहले यूपी में दर्ज वाहन चोरी के 13 मामलों में शामिल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।