    दिल्ली में युवती की जलकर मौत, पास में ही लटका मिला युवक का शव

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:55 AM (IST)

    दिल्ली के रानहोला में एक 17 वर्षीय लड़की की जलने से मौत हो गई। घटना के बाद, एक युवक का शव भी पास में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने प्रेम संबंध से इनकार करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। लड़की की मौत पारिवारिक झगड़े के बाद आग लगाने से हुई बताई जा रही है। पुलिस सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है।

    दिल्ली के रानहोला में एक 17 वर्षीय लड़की की जलने से मौत हो गई।

    पीटीआई, नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के रानहोला इलाके में मंगलवार को एक 17 वर्षीय लड़की को गंभीर जलन के घावों के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके घर के नजदीकी इलाके में थोड़ी ही देर बाद एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।

    वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने साफ किया कि दोनों के बीच कोई प्रेम संबंध होने के दावों को खारिज किया गया है।पुलिस के अनुसार, लड़की को गंभीर जलन के चोटें लगने के बाद नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके निवास स्थान के पास ही एक अन्य गली में एक युवक को फंदे से लटका पाया गया।

    दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटनाओं के सटीक क्रम और दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंध की जांच कर रही है।अधिकारी ने बताया कि लड़की ने परिवार के साथ झगड़े के बाद खुद को आग के हवाले कर लिया था।

    अपराधी जांच टीमों ने दोनों स्थानों का मुआयना किया और फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए। परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।"महिला के जलने का कारण और पुरुष की मौत की परिस्थितियों की सभी संभावित दिशाओं से जांच की जा रही है," अधिकारी ने कहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
