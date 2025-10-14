Language
    Delhi Crime: त्योहारी सीजन के लिए जमा किए गोदाम से 160 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त, एक गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:00 AM (IST)

    दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने त्योहारी सीजन के लिए जमा किए गए 160 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं। नंद नगरी में एक गोदाम पर छापेमारी कर किशन सिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब पटाखों के स्रोत की जांच कर रही है। यह कार्रवाई अवैध पटाखों के खिलाफ की गई है।

    गोदाम से 160 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहारी मौसम में खपाने के लिए प्रतिबंधित पटाखों के भंडार के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी कर उसके गोदाम से कुल 160 किग्रा प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपित की पहचान नंद नगरी के किशन सिंह के रूप में हुई है।

    उपायुक्त संजीव कुमार यादव के मुताबिक, छह अक्टूबर को डी-ब्लाक, नंद नगरी में प्रतिबंधित पटाखों के अवैध गोदाम के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर एसीपी संजय कुमार नागपाल की देखरेख में और इंस्पेक्टर के.के. शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने सूचना वाले स्थान पर छापेमारी करते हुए कुल 160 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए और गोदाम के मालिक किशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर प्रतिबंधित पटाखों के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।