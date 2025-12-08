Language
    जागरण न्यू मीडिया की दीप्ति मिश्रा को मिला सर्वश्रेष्ठ डिजिटल मीडिया पत्रकार का अवॉर्ड

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    नेशनल कन्वेंशन एवं एनएआई अचीवमेंट अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन न्यूजपेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएआई) द्वारा एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली मे ...और पढ़ें

    जागरण न्यू मीडिया की दीप्ति मिश्रा हुईं सम्मानित।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल कन्वेंशन एवं एनएआई अचीवमेंट अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन न्यूजपेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएआई) द्वारा नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग में किया गया। यह शानदार कार्यक्रम देशभर से आए प्रख्यात पत्रकारों, मीडिया प्रोफेशनल्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, चिकित्सकों और विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तित्वों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

    इस कार्यक्रम में जागरण न्यू मीडिया में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत दीप्ति मिश्रा को डिजिटल मीडिया में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ डिजिटल मीडिया पत्रकार का अवॉर्ड प्रदान किया गया है, जो उनकी वर्षों की मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। 

    मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य एवं सुप्रसिद्ध लेखक श्री वी. विजयेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में मीडिया की समाज को जागरूक और प्रगतिशील बनाने में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

    मारवाह स्टूडियो के अध्यक्ष व अंतरराष्ट्रीय मीडिया आइकॉन डॉ. संदीप मारवाह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा उन्होंने अपने वक्तव्य में पत्रकारिता की नैतिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला।

    उन्होंने कहा, "पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक मिशन है। तेजी से बदलते दौर में मीडिया को लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर सत्य, ईमानदारी और राष्ट्रीय हित के प्रति समर्पित रहना चाहिए। एनएआई अचीवमेंट अवॉर्ड्स जैसे सम्मान मीडिया कर्मियों को निडर होकर राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।"

    डॉ. मारवाह ने यह भी कहा कि न्यूजपेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया पिछले तीन दशकों से नैतिक पत्रकारिता को सशक्त करने एवं शहरी और ग्रामीण भारत के मीडिया कर्मियों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

    एनएआई के महासचिव विपिन गौर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और संगठन की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा, "एनएआई आज पूरे देश में 10,000 से अधिक पत्रकारों का परिवार बन चुका है। हमारा लक्ष्य पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करना, नैतिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पेशेवरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करना है।"

    उन्होंने आगे कहा, "यह 33 वर्षों की यात्रा विश्वास, परिश्रम और हमारे सदस्यों के सहयोग पर आधारित है। हर पुरस्कार विजेता अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है और हम गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें यह राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया है। एनएआई पत्रकारों के प्रशिक्षण, सुरक्षा और क्षमता निर्माण के लिए अपने कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखेगा।"

    उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

    कार्यक्रम का संचालन विपिन गौर, महासचिव, ने किया। संगठन के अध्यक्ष डॉ. गुरुराज नागथन, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, सचिव अनंत कुमार और विवेक शर्मा ने भी अतिथियों और पुरस्कार विजेताओं का स्वागत किया।

    विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित व्यक्तित्व

    • लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड: कुंवर एस. विशाल
    • सर्वश्रेष्ठ पत्रकार (विदेश और युद्ध मामलों में): सुमित चौधरी
    • सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर: रमेश भट्ट
    • सर्वश्रेष्ठ डिजिटल मीडिया रिपोर्टर: सुमित कुमार
    • सर्वश्रेष्ठ फोटो जर्नलिस्ट: जितेन्द्र राणा
    • सर्वश्रेष्ठ डिजिटल मीडिया पत्रकार: दीप्ति मिश्रा
    • सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट: दीपक कुमार शाही
    • सामाजिक प्रभाव व जनजागरूकता हेतु सर्वश्रेष्ठ आरजे: आरजे गिन्नी

    कार्यक्रम के दौरान रोमांचक रोप स्किपिंग प्रस्तुति ने कार्यक्रम में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया।

    विशेष श्रेणी के पुरस्कार विजेता

    • सर्वश्रेष्ठ विधायक: गजेंद्र यादव
    • सर्वश्रेष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ: डॉ. गिरीश
    • अर्धसैनिक बल में उत्कृष्ट सेवा: हेमन्थराजु, डीआईजी बीएसएफ
    • सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता एवं जनरल फिजीशियन: डॉ. रायप्पा होलेप्पनावर
    • मीडिया लीडरशिप एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार: प्रो. राशिद हाशमी
    • शैक्षणिक लीडरशिप में उत्कृष्टता: प्रो. (डॉ.) ऋतु सूद
    • सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक: डॉ. सविता रायप्पा होलेप्पनावर
    • पब्लिक सर्विस लिटरेचर शिरोमणि पुरस्कार: श्री मनमोहन हितैषी महाराज
    • इंटेग्रिटी एंड एथिकल पुलिसिंग अवॉर्ड: अजय पाल सिंह तोमर
    • सर्वश्रेष्ठ मीडिया शिक्षक: डॉ. आदर्श कुमार
    • कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन में उत्कृष्टता: निमीश पाटिल, आईपीएस
    • सर्वश्रेष्ठ समाजसेवी: जग्गन मोहन राव
    • तकनीकी नवाचार में उत्कृष्टता: वेंकटेश
    • अर्धसैनिक चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्टता: डॉ. दीपांकर मंडल

    कार्यक्रम का समापन जोरदार तालियों के बीच हुआ, जिसने न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लंबे समय से नैतिक पत्रकारिता और मीडिया सशक्तिकरण के प्रति समर्पण को एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्थापित।