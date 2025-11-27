Language
    DDCA ने प्रवेश शर्मा पर एक बार फिर जताया भरोसा, दूसरी बार संभाली डायरेक्टर की जिम्मेदारी

    By Lokesh Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:13 PM (IST)

    दिल्ली क्रिकेट राज्य संघ (डीडीसीए) ने प्रवेश शर्मा को दोबारा डायरेक्टर नियुक्त किया है। डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने उन्हें बधाई दी। प्रवेश शर्मा 1992 से डीडीसीए के सदस्य हैं। फरवरी 2023 में वे पहली बार डायरेक्टर बने थे। प्रवेश शर्मा ने डीडीसीए के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे दिल्ली क्रिकेट को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।

    डीडीसीए में डायरेक्टर नियुक्त होने पर बधाई देते अध्यक्ष रोहन जेटली। 

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली क्रिकेट राज्य संघ (डीडीसीए) में प्रवेश शर्मा को एक बार फिर डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के अवसर पर डीडीसीए अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली ने उन्हें पुष्प भेंट कर बधाई दी।

    प्रवेश शर्मा वर्ष 1992 से डीडीसीए के सदस्य हैं और लंबे समय से दिल्ली क्रिकेट प्रशासन से जुड़े रहे हैं। फरवरी 2023 में वे पहली बार डीडीसीए के डायरेक्टर बने थे। पिछले कार्यकाल के सफल समापन के बाद उन्हें दूसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    DDCA का आभारी हूं - प्रवेश शर्मा

    प्रवेश शर्मा ने कहा, डीडीसीए ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि दिल्ली क्रिकेट के ढांचे को और पारदर्शी, पेशेवर और खिलाड़ियों के अनुकूल बनाया जाए। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी।