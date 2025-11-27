DDCA ने प्रवेश शर्मा पर एक बार फिर जताया भरोसा, दूसरी बार संभाली डायरेक्टर की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली क्रिकेट राज्य संघ (डीडीसीए) में प्रवेश शर्मा को एक बार फिर डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के अवसर पर डीडीसीए अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली ने उन्हें पुष्प भेंट कर बधाई दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रवेश शर्मा वर्ष 1992 से डीडीसीए के सदस्य हैं और लंबे समय से दिल्ली क्रिकेट प्रशासन से जुड़े रहे हैं। फरवरी 2023 में वे पहली बार डीडीसीए के डायरेक्टर बने थे। पिछले कार्यकाल के सफल समापन के बाद उन्हें दूसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।