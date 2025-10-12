DDA पार्क बनेंगे रचनात्मक गतिविधियों के केंद्र, 'रंगबाग' की होगी शुरुआत
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) के साथ मिलकर 'रंगबाग' नामक एक नई पहल शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य पार्कों को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाना है, जहाँ एनएसडी-प्रशिक्षित शिक्षक थिएटर और अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियाँ आयोजित करेंगे। सराय काले खां आईएसबीटी के सामने बांसड़ा पार्क में पायलट चरण शुरू होगा। इस कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के पार्कों को और अधिक आकर्षक और जीवंत बनाने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) के सहयोग से एक अनूठी पहल, "रंगबाग" शुरू कर रहा है। यह पहल पार्कों को रचनात्मक गतिविधियों के केंद्र में बदल देगी। एनएसडी-प्रशिक्षित शिक्षक जनता के लिए रंगमंच और अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियाँ आयोजित करेंगे, जिनमें अभिनय और नृत्य कार्यशालाएं, कहानी सुनाने के सत्र और तात्कालिक अभिनय अभ्यास शामिल हैं।
इस कार्यक्रम को जनता के लिए शुरू करने हेतु एनएसडी और डीडीए के बीच जल्द ही एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएँगे। परियोजना का पायलट चरण सराय काले खां आईएसबीटी के सामने, बांसड़ा पार्क में शुरू होगा। इसमें तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और साप्ताहिक कार्यशालाएँ शामिल होंगी।
अधिकारियों का कहना है कि सफल होने पर, कला और प्रदर्शन के माध्यम से सामुदायिक भावना को मज़बूत करने के लिए इस विचार को शहर भर के और पार्कों में भी लागू किया जाएगा। इसमें बुजुर्गों सहित सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों का स्वागत किया जाएगा।
"रंगबाग" कार्यक्रम की परिकल्पना उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश के बाद की गई थी ताकि इन हरित स्थलों को फिर से बनाया जा सके और उन्हें और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। एक अधिकारी ने बताया कि इस अवधारणा की विशिष्टता यह है कि इसका उद्देश्य रंगमंच को औपचारिक संस्थानों से बाहर निकालकर खुले, प्राकृतिक वातावरण में लाना है जहाँ बच्चे और युवा खेल, गति और कल्पना के माध्यम से सीख सकें।
अधिकारी ने आगे कहा, "सबसे पहले, हमने बाढ़ के मैदानों के किनारे हरित स्थलों में कई सुविधाएँ जोड़ी हैं, जैसे कि ग्रीन कैफ़े, संगीतमय फव्वारे, मूर्तियाँ, मौसमी पौधे और उचित प्रकाश व्यवस्था, ताकि लोग इन क्षेत्रों में आने में सहज महसूस करें।" उन्होंने आगे कहा कि आने वाली सर्दियों में, जब ऐसे स्थानों पर लोगों की संख्या वैसे भी बढ़ जाएगी, ये कार्यशालाएँ कई प्रतिभागियों को आकर्षित कर सकती हैं।
