    दिल्ली में सच होगा अपना घर का सपना, डीडीए टावरिंग हाइट्स में 31 अक्टूबर से शुरू होगा पंजीकरण

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:08 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) कड़कड़डूमा में अपने पहले टीओडी प्रोजेक्ट 'डीडीए टावरिंग हाइट्स' के लिए 31 अक्टूबर से बुकिंग शुरू करेगा। 30 हेक्टेयर में फैले इस प्रोजेक्ट में आवासीय, वाणिज्यिक और नागरिक स्थान होंगे। पहले चरण में 1,026 प्रीमियम 2 बीएचके अपार्टमेंट होंगे, जिनका आवंटन ऑनलाइन पंजीकरण और ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। यह राजधानी की सबसे ऊंची इमारत होगी।

    कड़कड़डूमा में बन रहे पहले टीओडी प्रोजेक्ट में 31 अक्टूबर से बुकिंग शुरू हो जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा कड़कड़डूमा में बन रहे पहले टीओडी प्रोजेक्ट में 31 अक्टूबर से बुकिंग शुरू हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण को 'डीडीए टावरिंग हाइट्स' का नाम दिया गया है।

    रेरा अनुमोदित इस प्रोजेक्ट में सर्वप्रथम विशेष प्रीमियम आवास योजना 'डीडीए टावरिंग हाइट्स' का शुभारंभ किया गया है। याद रहे कि दैनिक जागरण ने चार अक्टूबर के अंक में ही इसे लेकर ''कडकडडूमा टीओडी प्रोजेक्ट में बुकिंग जल्द'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में इस आशय की जानकारी साझा कर दी थी।

    गौरतलब है कि 30 हेक्टेयर में फैले, पूर्वी दिल्ली हब को एक विश्वस्तरीय मिश्रित उपयोग वाले शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो एक जीवंत, पैदल चलने योग्य शहरी वातावरण में आवासीय, वाणिज्यिक और नागरिक स्थानों को एकीकृत करेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी की अब तक की सबसे ऊंची इमारत होगी, जिसमें 155 मीटर ऊंची 48 मंज़िला इमारत होगी।

    इस महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसकी आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर, 2019 में रखी थी, कई बार अटकी। लेकिन एलजी वीके सक्सेना के कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद, जून 2022 की शुरुआत में उनके दौरे के बाद, परियोजना ने अंततः गति पकड़ी और उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से आवश्यक मंजूरियां प्रदान की गईं।

    योजना की मुख्य विशेषताएं

    कुल फ्लैट: चरण-I में 1,026 प्रीमियम 2 बीएचके अपार्टमेंट।
    -आवंटन विधि: आनलाइन पंजीकरण और ई-नीलामी
    -ब्रोशर उपलब्धता: डीडीए पोर्टल पर 25 अक्टूबर 2025 से• साइट विज़िट और हेल्पडेस्क: 25 अक्टूबर 2025 से
    -पंजीकरण और ईएमडी जमा: 31 अक्टूबर से 21 नवंबर 202 तक
    अंतिम जमा: 24 नवंबर 2025 (शाम 6:00 बजे)
    - डमी नीलामी प्रशिक्षण: 26, 27 और 28 नवंबर, 2025
    -ई-नीलामी तिथियां: 1, 2, 3 और 4 दिसंबर 2025
    -20,000 वर्ग मीटर का एक बड़ा केंद्रीय हरित क्षेत्र, जिसके चारों ओर एक जॉगिंग ट्रैक है
    -बच्चों के लिए खेल का मैदान और ओपन-एयर जिम, बहुउद्देश्यीय क्रिकेट मैदान
    -बैडमिंटन कोर्ट और पर्याप्त खुले भूदृश्य वाले स्थान

    नीलामी के समय, सफल बोलीदाताओं को फ्लैट की कीमत का 75 प्रतिशत जमा करना होगा, शेष 25 प्रतिशत जुलाई तक देय होगा। 2026 तक, जब कब्जा मिलने की उम्मीद है। निवासियों को प्रतिष्ठित स्कूलों, मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों, शॉपिंग सेंटरों और कार्यालय परिसरों से भी लाभ होगा- ये सभी पैदल दूरी पर हैं।

    संभावित खरीदारों को सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए नमूना फ्लैट अब देखने के लिए उपलब्ध हैं। ये फ्लैट लगभग पूरे होने वाले हैं और जुलाई 2026 तक सौंप दिए जाने हैं।