    ग्रामोदय योजना: DDA ने 252 गांवों को दिए PNG कनेक्शन, लगभग 73,000 उपभोक्ताओं को हुआ लाभ

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:13 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत 252 गांवों को पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ी है। इस पहल के अंतर्गत 73,981 उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिले हैं। ₹860 करोड़ की 854 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है। इस योजना का उद्देश्य शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करना है।

    Hero Image

    डीडीए ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत 252 गांवों को पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए हैं। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी दिल्ली ग्रामोदय अभियान (ग्राम विकास पहल) के तहत मार्च 2024 से राष्ट्रीय राजधानी के 252 गाँवों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

    अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के 359 गाँवों में से 252 अब पीएनजी नेटवर्क से जुड़ गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ रसोई ईंधन की पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल के तहत अब तक 73,981 उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिल चुके हैं।

    दिल्ली के शहरी गाँवों में बुनियादी ढाँचे और जीवन स्तर में सुधार के लिए शुरू किए गए दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत लगभग ₹860 करोड़ की 854 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

    अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं में व्यापक नागरिक और बुनियादी ढाँचे में सुधार शामिल हैं, जिसमें आवास इकाइयों, सड़कों, फुटपाथों, जल निकासी प्रणालियों और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण शामिल है।

    डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "स्वीकृत 854 परियोजनाओं में से 428 पूरी हो चुकी हैं। चल रहे विकास कार्य, बेहतर बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के माध्यम से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी मुख्यधारा से जोड़ने के एक केंद्रित प्रयास को दर्शाते हैं।"

    इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटना और कम विकसित क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अधिकारियों ने आगे कहा, "पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार और अधिक नागरिक परियोजनाओं के पूरा होने के साथ, यह योजना लकड़ी और मिट्टी के तेल जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता और जन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी।"

    अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में शेष गाँवों को चरणबद्ध तरीके से पीएनजी और अन्य नागरिक सेवाओं से जोड़ा जाएगा।