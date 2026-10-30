नरेला में DDA फ्लैट्स के लिए टूट पड़े खरीदार, 1 घंटे के अंदर बिक गए 1648 फ्लैट; योजना के 4164 LIG बुक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नरेला में किफायती आवास की मांग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डीडीए की आवास निवेश योजना 2026 के तहत पेश किए गए सभी 4164 एलआईजी फ्लैट बुक हो चुके हैं।

योजना के दूसरे चरण में शामिल किए गए 1648 अतिरिक्त फ्लैटों की बुकिंग 29 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे शुरू हुई और महज एक घंटे के भीतर सभी फ्लैट बुक हो गए। इससे पहले पहले चरण में पेश किए गए 2516 फ्लैट भी 20 अक्टूबर को बुकिंग शुरू होने के दो घंटे के भीतर बुक हो गए थे।

बुकिंग शुरू होने के एक घंटे में सभी फ्लैट बुक डीडीए के अनुसार, दूसरे चरण में नरेला के पाकेट-1, सेक्टर जी-2 से जी-6 में अतिरिक्त फ्लैट उपलब्ध कराए गए थे। इनका उद्देश्य संभावित खरीदारों को अपना घर खरीदने का एक और अवसर देना था। लेकिन बुकिंग शुरू होने के महज एक घंटे में सभी फ्लैट बुक हो जाने से किफायती आवास की मांग का पता चलता है।