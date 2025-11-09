दिल्ली के इन इलाकों में DDA बेच रहा घर, पहले ही दिन बुक हुए 1000 फ्लैट
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जन साधारण आवास योजना का दूसरा चरण शुरू किया। पहले दिन ही रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग के सभी फ्लैट बुक हो गए। शुरुआती 24 घंटों में 1,000 से अधिक फ्लैट बुक हुए। उपराज्यपाल ने योजना की प्रगति पर संतोष जताया और डीडीए के प्रयासों की सराहना की। पहले चरण में 1,200 फ्लैट उपलब्ध कराए गए थे, जबकि दूसरे चरण में 1,500 फ्लैट उपलब्ध हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 7 नवंबर को जन साधारण आवास योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। पहले दिन रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग के सभी फ्लैट बुक हो गए। पहले 24 घंटों में 1,000 से अधिक फ्लैट बुक हो गए।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इसके कार्यान्वयन और जनता से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, पहुंच और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डीडीए के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने समाज के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने में ऐसी पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला।
जन साधारण आवास योजना का पहला चरण सितंबर 2025 में शुरू हुआ, जिसमें लगभग 1,200 किफायती फ्लैट उपलब्ध कराए गए। पहले चरण के सभी फ्लैट पहले दिन बुक हो गए। दूसरे चरण में, शिवाजी मार्ग, रामगढ़ कॉलोनी, रोहिणी और नरेला में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में लगभग 1,500 फ्लैट उपलब्ध हैं।
