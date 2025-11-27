DDA ने रोशनआरा क्लब की सदस्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

राज्य ब्यूरो, जागरण नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने रोशनआरा क्लब की सदस्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। रोशनआरा क्लब, उत्तरी दिल्ली के मध्य में सिविल लाइंस क्षेत्र के पास 22 एकड़ के हरे-भरे शांत क्षेत्र में फैला है।

भारतीय क्रिकेट के उद्गम स्थल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जन्मस्थान के रूप में यह अपनी एक अनूठी विरासत रखता है। डीडीए ने कहा, 'गैर-सरकारी श्रेणियों में 400 और सरकारी श्रेणियों में 350 सीटों के लिए आवेदन केवल आनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। यदि आवेदनों की



संख्या सीटों की संख्या से अधिक है, तो चयन कम्प्यूटरीकृत लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।" गैर-सरकारी और सरकारी श्रेणियों के लिए शुल्क क्रमशः 12.5 लाख रुपये और चार लाख रुपये प्लस जीएसटी है। एक सदी से भी ज्यादा पुराने इस क्लब को आधिकारिक तौर पर सितंबर, 2023 में डीडीए ने अपने अधीन ले लिया था।