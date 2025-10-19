Language
    दिल्ली में प्लॉट खरीदने का शानदार मौका, 27 अक्टूबर से DDA शुरू करेगा प्रमुख इलाकों में 100 प्लॉटों की ई-नीलामी

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:10 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) 27 अक्टूबर से प्रमुख इलाकों में 100 प्लॉटों की ई-नीलामी शुरू करने जा रहा है। यह दिल्ली में प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका है। ये प्लॉट दिल्ली के सबसे अच्छे इलाकों में स्थित हैं। इच्छुक खरीदार 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।

    दिल्ली में प्लॉटों की ई-नीलामी 28 अक्टूबर से होगी शुरू।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 27 अक्टूबर से शहर के प्रमुख इलाकों में करीब 100 प्लॉटों की ई-नीलामी शुरू करने जा रहा है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है जो दिल्ली में निवेश का सपना देख रहे हैं।

    डीडीए के अनुसार ये प्लाट छह अलग-अलग श्रेणियों में बंटे हैं। इनमें रिहायशी, कमर्शियल, औद्योगिक, संस्थागत, सीएनजी स्टेशन और ग्रुप हाउसिंग शामिल हैं। चाहे आप घर बनाना चाहते हों, बिजनेस शुरू करना हो या बड़ा निवेश करना हो, इस नीलामी में सबके लिए कुछ है।

    ये प्लॉट दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में फैले हैं। रोहिणी और राजेंद्र नगर में 17 रिहायशी प्लॉट घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए तैयार हैं। पीतमपुरा में 18 कमर्शियल प्लॉट बिजनेस शुरू करने वालों के लिए हैं। कीर्ति नगर, मंगोलपुरी और ओखला में 44 औद्योगिक प्लॉट उद्यमियों के लिए मौका लाए हैं। यमुना विहार में एक सीएनजी स्टेशन का प्लॉट और द्वारका जैसे इलाकों में दो ग्रुप हाउसिंग प्लॉट भी नीलामी में शामिल हैं। इसके अलावा रोहिणी में 11 संस्थागत प्लाट भी हैं, जिनमें धार्मिक उपयोग के लिए भी जगह है।

    डीडीए के एक अधिकारी ने बताया, '2022 तक हम हर तीन महीने में नीलामी करते थे, लेकिन रेरा नियमों के चलते डेढ़ साल तक यह प्रक्रिया रूकी रही। अब हमने फिर से लाइसेंस प्राप्त प्रापर्टी की नीलामी शुरू की है। ये नई स्कीम उसी का हिस्सा है।' इस बार की नीलामी को खास तौर पर दिवाली पर लांच कियाजा रहा है, ताकि लोग इस त्योहारी सीजन में दिल्ली की प्राइम लोकेशनों पर निवेश का लाभ उठासकें।

    डीडीए के अनुसार 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक स्कीम के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ईएमडी) जमा कर सकते हैं। डीडीए ने एक हेल्प डेस्क भी तैयार किया है। 20 नवंबर को रिहायशी और ग्रुप हाउसिंग प्लाट की बोली होगी। 21 नवंबर को संस्थागत, औद्योगिक, सीएनजी और कमर्शियल प्लाट की बोली होगी।

    डीडीए ने एक खास ई-नीलामी पोर्टल भी शुरू किया है। ttps://ddaland.etender.sbi पर जाकर प्रापर्टी की डिटेल, आवेदन प्रक्रिया और बाकी जरूरी जानकारी ले सकते हैं।

