दिल्ली में घर चाहने वालों के लिए खुशखबरी, 7 नवंबर को लॉन्च होगा सस्ता आवास योजना; ऐसे करें आवेदन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती व सस्ते आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 'जन साधारण आवास योजना' के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। सितंबर 2025 में इस योजना के पहले चरण को मिले जोरदार रिस्पांस व सफलता को देखते हुए इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत सात नवंबर 2025 को की जाएगी।

योजना के दूसरे चरण में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में एलआईजी व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कुल 1537 फ्लैट खरीद के लिए उपलब्ध रहेंगे। इच्छुक आवेदक को एलआईजी श्रेणी के फ्लैट के लिए एक लाख व ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए 50 हजार का बुकिंग अमाउंट जमा कराना होगा। इससे पहले आवेदकों को डीडीए के आवास पोर्टल पर आनबोर्डिंग के लिए 2500 रुपये का एकमुश्त रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा।

डीडीए के अधिकारी ने बताया कि लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीडीए ने 11 सितंबर 2025 को जन साधारण आवास योजना लांच की थी। इस योजना को जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसके तहत ईडब्ल्यूएस/जनता श्रेणी में 1167 फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध थे। सभी फ्लैट बुकिंग खुलने के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 को ही बुक हो गए। ऐसे में योजना के पहले चरण से उत्साहित होकर प्राधिकरण ने इसके दूसरे चरण की शुरुआत करने की घोषणा की है।



इसके तहत आगामी सात नवंबर से शिवाजी मार्ग (मोती नगर), रामगढ़ कालोनी (जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के नजदीक) रोहिणी सेक्टर 34 व 35, नरेला के सेक्टर जी6-जी7 में एलआईजी व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 1537 फ्लैट के लिए बुकिंग की शुरुआत होगी। जिन आवेदकों ने पहले ही पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है, उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।