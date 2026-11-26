जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी वार्ड नंबर-164 में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 30 नई टिपर वाहन उपलब्ध कराए हैं। विधायक प्रेम चौहान ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया।

विधायक प्रेम चौहान ने कहा कि दिल्ली के हर वार्ड में कम से कम 40 टिपर गाड़ियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले वार्ड में 6 से 10 गाड़ियों से ही काम चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। सदन में लगातार आवाज उठाने के बाद अब 30 गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं।