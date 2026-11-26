डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में आज फ्लाईओवर के नीचे जमा कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और इलाके में धुआं फैल गया।

सूचना मिलते ही फायल ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

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