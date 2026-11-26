जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को समय दिया।

यह मामला जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए हवाला के जरिए पाकिस्तान से फंडिंग से जुड़ा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने विशेष सरकारी वकील से सलाह लेने के लिए एक हफ्ते का समय देने का अदालत से अनुरोध किया।

19 नवंबर तक जवाब देने को कहा इस पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित करते हुए ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले अदालत ने ईडी को 19 नवंबर तक जवाब देने को कहा था।