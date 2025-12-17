हिंदी शोध को बढ़ावा: दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के लिए आवेदन शुरू, शोधार्थियों को हर महीने मिलेंगे 75,000 रुपये की मानदेय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अपनी भाषा हिंदी में मौलिक शोध को बढ़ावा देने के लिए दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के द्वितीय संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के अंतर्गत राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थनीति और कूटनीति आदि में मौलिक शोध कराने के लिए शोधार्थियों से आवेदन आमंत्रित करने की तिथि घोषित कर दी गई है। आवेदन आरंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि 30 जनवरी, 2026 है। आवेदन केवल आनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदनकर्ताओं को संबंधित विषय पर हजार शब्दों में एक सिनाप्सिस भेजना होगा। इसके आधार पर दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के सम्मानित निर्णायक मंडल मंथन कर विषय और शोधार्थी का चयन करेंगे। निर्णायक मंडल द्वारा चयनित विषय पर शोधार्थी को कम से कम छह महीने और अधिकतम नौ महीने के लिए दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति दी जाएगी।

दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हर महीने 75,000 रु. मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के दौरान चयनित शोधार्थी को हर तीन महीने पर अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के अंतर्गत किए गए शोधकार्य के प्रकाशन में दैनिक जागरण सहायता करेगा। पुस्तक पर शोधार्थी का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।