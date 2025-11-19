2 रुपये देने के चक्कर में गए एक लाख रुपये, दिल्ली में नया साइबर फ्रॉड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इन दिनों जालसाज लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तुगलक रोड थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां जालसाजों ने दो रुपये ट्रांसफर करके लोगों से करीब एक लाख रुपये ठग लिए। नई दिल्ली जिले का साइबर थाना फिलहाल मामले की जांच कर रहा है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, पीड़ित मायाधर ने शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है और पिछले 20 सालों से पृथ्वीराज रोड स्थित एक बंगले में रहकर काम करता है। उसने बताया कि 6 अक्टूबर को उसने ओडिशा में अपनी पत्नी को स्पीड पोस्ट से दवाइयां भेजी थीं।

11 अक्टूबर को उसकी पत्नी ने उसे बताया कि दवाओं का पार्सल अभी तक नहीं पहुंचा है। परेशान होकर मायाधर ने गूगल पर स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग सर्च की तो उसे एक कस्टमर केयर नंबर मिला। जब उसने उस नंबर पर कॉल किया, तो कॉल उठाने वाले ने खुद को स्पीड पोस्ट कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताया और ट्रैकिंग नंबर मांगा।

कुछ देर बाद, कॉल करने वाले ने कहा कि उसका पार्सल नागपुर में फंसा हुआ है और उसे छुड़ाने के लिए दो रुपये का चार्ज देना होगा। छोटी रकम सुनकर मायाधर ने विश्वास कर लिया और जालसाज़ द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करके दो रुपये का भुगतान कर दिया।