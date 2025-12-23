Language
    दिल्ली पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का किया भंडाफोड़, 10 शातिर गिरफ्तार; लोगों को लगाया था करोड़ों का चूना

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:41 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एक साइबर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो बंद हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहा था। द्वारका पुलिस ...और पढ़ें

    दिल्ली पुलिस।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस ने देश भर में फैले एक ऐसे शातिर साइबर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो बंद हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी की बकाया किस्तों और मैच्योरिटी राशि दिलाने के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहा था।

    पुलिस ने सागरपुर में चल रहे एक अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारकर एक महिला सहित कुल 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    डीसीपी (द्वारका) अंकित सिंह के अनुसार, यह गिरोह इतना शातिर था कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली हाई कोर्ट, आई आर डी ए आई और एन पी सी आई के फर्जी लोगो और पत्रों का इस्तेमाल करता था।

    आरोपियों ने अब तक विभिन्न लोगों से लगभग एक करोड़ रुपये की ठगी की बात स्वीकार की है। पुलिस ने इनके विभिन्न संदिग्ध बैंक खातों में करीब 20 लाख रुपये फ्रीज करवा दिए हैं।