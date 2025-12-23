दिल्ली पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का किया भंडाफोड़, 10 शातिर गिरफ्तार; लोगों को लगाया था करोड़ों का चूना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस ने देश भर में फैले एक ऐसे शातिर साइबर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो बंद हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी की बकाया किस्तों और मैच्योरिटी राशि दिलाने के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहा था।

पुलिस ने सागरपुर में चल रहे एक अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारकर एक महिला सहित कुल 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी (द्वारका) अंकित सिंह के अनुसार, यह गिरोह इतना शातिर था कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली हाई कोर्ट, आई आर डी ए आई और एन पी सी आई के फर्जी लोगो और पत्रों का इस्तेमाल करता था।