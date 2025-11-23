हल्द्वानी से चला मल्टी-लेयर साइबर फ्रॉड, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तोड़ा गैंग; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने एक साइबर सिंडिकेट से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर एक पीड़ित से ₹5.92 करोड़ की ठगी की। साइबर सिंडिकेट ने इन आरोपियों के अकाउंट का इस्तेमाल धोखाधड़ी करने के लिए किया।

इनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल अलग-अलग राज्यों में 10 दूसरे साइबर फ्रॉड मामलों में भी किया गया। पुलिस को यह जानकारी नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की जांच से मिली, जिसमें ₹1.1 करोड़ की ठगी का पता चला। DCP आदित्य गौतम के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में अनस अंसारी मूल रूप से हल्द्वानी, उत्तराखंड का रहने वाला है। उसने अपने बैंक अकाउंट आरोपी दानिश को दिए थे, जिसे धोखाधड़ी से मिली रकम से कैश कमीशन दिया जाता था। हल्द्वानी, उत्तराखंड के ही मोहम्मद कैफ ने साइबर सिंडिकेट को कई बैंक अकाउंट दिए और अकाउंट में जमा पैसे में से कमीशन काटकर बाकी रकम कैश निकालकर हैंडलर को दे दी।

आकिब हल्द्वानी, उत्तराखंड का रहने वाला है। उसने फ्रॉड के लिए अपना बंधन बैंक अकाउंट दिया। उसने हैंडलर के साथ OTP और अकाउंट एक्सेस शेयर किया और कमीशन काटकर पैसे वापस कर दिए। हल्द्वानी के रहने वाले मोहम्मद दानिश ने दुबई के एक हैंडलर के लिए एक म्यूल अकाउंट का इंतज़ाम किया।

उसने सिंडिकेट के ऑपरेटरों को गैर-कानूनी पैसे निकालने और बांटने में मदद की। 17 अप्रैल को, स्पेशल सेल में ₹5.92 करोड़ के फ्रॉड का केस दर्ज किया गया। जांच के बाद, क्राइम ब्रांच ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित से शुरू में फेसबुक पर एक लड़की ने संपर्क किया था, जिसने दावा किया था कि वह मुंबई की एक NBFC, CBX ग्लोबल ट्रेडर्स से जुड़ी है। दो महीने से ज़्यादा समय तक, शिकायत करने वाले को एक फ्रॉड वाले "हाई-रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट" में इन्वेस्ट करने का लालच दिया गया।

फाइनेंशियल जांच से पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों ने म्यूल अकाउंट, लेयर्ड शेल एंटिटी और तेज़ी से कैश निकालने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क बनाया था। मनी ट्रेल और फाइनेंशियल एनालिसिस जांच से पता चला कि फ्रॉड किए गए पैसे शुरू में 33 अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे और फिर पता न चलने के लिए कई लेयर में ट्रांसफर किए गए थे।