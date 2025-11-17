Language
    ईडी बनकर डिजिटल गिरफ्तारी... लखनऊ गिरोह ने FD तुड़वाई, क्राइम ब्रांच की छापेमारी में 6 अरेस्ट

    By Ashish Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:16 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लखनऊ में एक साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें छह लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरोह डिजिटल गिरफ्तारी के माध्यम से लोगों को ठगता था। पिछले जून में, उन्होंने एक 71 वर्षीय महिला को 49 लाख रुपये का चूना लगाया था। आरोपी खुद को ईडी अधिकारी बताकर धमकाते थे और पैसे ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस फरार साथियों की तलाश कर रही है।

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लखनऊ में एक साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने लखनऊ में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिस

    इन आरोपियों में लखनऊ के अमीनाबाद निवासी मोहम्मद ओवैस, हसनगंज निवासी विशाल तिवारी, मदेयगंज निवासी शकील अहमद और मोहम्मद अहद और सदर कैंट निवासी मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद उज्जैब शामिल हैं। आरोपियों में गिरोह के सक्रिय सदस्यों के साथ-साथ वे खाताधारक भी शामिल हैं जिनके बैंक खातों में ठगी की गई रकम ट्रांसफर की गई थी। उनके कुछ साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

    पिछले जून में, जालसाजों ने दक्षिण-पूर्व जिले में रहने वाली एक 71 वर्षीय महिला को 24 घंटे के लिए डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर लिया था। खुद को ईडी अधिकारी बताकर, उन्होंने उसे अवैध लेनदेन का झांसा दिया और उसे और उसके परिवार को जेल भेजने की धमकी दी।

    फिर, उसे जेल से बचाने के बहाने, जालसाजों ने उसके बैंक खाते से पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिए। इतना ही नहीं, उनकी सावधि जमा (एफडी) भी तुड़वा दी गईं और उनकी सारी जमा-पूंजी हड़प ली गई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई।

    क्राइम ब्रांच की साइबर सेल टीम ने धन हस्तांतरण रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पता लगाया कि जालसाज लखनऊ से डिजिटल गिरफ्तारियों के ज़रिए धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे।

    क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि टीम ने लखनऊ पुलिस की मदद से लखनऊ के अमीनाबाद, हसनगंज और मदेयगंज इलाकों में लगभग एक हफ़्ता बिताया। सभी आरोपियों के ठिकानों की पहचान करने के बाद, शनिवार को छापेमारी की गई और छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। धोखाधड़ी की गई धनराशि को ट्रांसफर करने के लिए आरोपी मोहम्मद ओवैस और विशाल तिवारी के खातों का इस्तेमाल किया गया।

    आरोपी शकील अहमद और मोहम्मद अहद ने धोखाधड़ी के लिए दूसरे लोगों के खाते उपलब्ध कराए। आरोपी मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद उज्जेब ठगी की गई धनराशि निकालने के लिए एक एटीएम बूथ गए; उनकी तस्वीरें वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गईं। जाँच में पता चला कि यह गिरोह गरीब और बेरोज़गार युवाओं को अपने नाम से बैंक खाते खुलवाने का लालच देता था।

    इन खातों के ज़रिए, ठगी की गई धनराशि को कई स्तरों पर स्थानांतरित किया जाता था ताकि लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो। आरोपी, खुद को पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर, पीड़ितों पर कानूनी कार्रवाई का दबाव बनाते थे और उन्हें तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते थे।

    साइबर सेल के अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। अधिकारियों ने बताया कि इनके कुछ अन्य साथी, जो फरार हैं, जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएँगे। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने कितने लोगों को ठगा है।