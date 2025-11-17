ईडी बनकर डिजिटल गिरफ्तारी... लखनऊ गिरोह ने FD तुड़वाई, क्राइम ब्रांच की छापेमारी में 6 अरेस्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने लखनऊ में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिस इन आरोपियों में लखनऊ के अमीनाबाद निवासी मोहम्मद ओवैस, हसनगंज निवासी विशाल तिवारी, मदेयगंज निवासी शकील अहमद और मोहम्मद अहद और सदर कैंट निवासी मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद उज्जैब शामिल हैं। आरोपियों में गिरोह के सक्रिय सदस्यों के साथ-साथ वे खाताधारक भी शामिल हैं जिनके बैंक खातों में ठगी की गई रकम ट्रांसफर की गई थी। उनके कुछ साथी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले जून में, जालसाजों ने दक्षिण-पूर्व जिले में रहने वाली एक 71 वर्षीय महिला को 24 घंटे के लिए डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर लिया था। खुद को ईडी अधिकारी बताकर, उन्होंने उसे अवैध लेनदेन का झांसा दिया और उसे और उसके परिवार को जेल भेजने की धमकी दी।

फिर, उसे जेल से बचाने के बहाने, जालसाजों ने उसके बैंक खाते से पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिए। इतना ही नहीं, उनकी सावधि जमा (एफडी) भी तुड़वा दी गईं और उनकी सारी जमा-पूंजी हड़प ली गई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई।

क्राइम ब्रांच की साइबर सेल टीम ने धन हस्तांतरण रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पता लगाया कि जालसाज लखनऊ से डिजिटल गिरफ्तारियों के ज़रिए धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि टीम ने लखनऊ पुलिस की मदद से लखनऊ के अमीनाबाद, हसनगंज और मदेयगंज इलाकों में लगभग एक हफ़्ता बिताया। सभी आरोपियों के ठिकानों की पहचान करने के बाद, शनिवार को छापेमारी की गई और छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। धोखाधड़ी की गई धनराशि को ट्रांसफर करने के लिए आरोपी मोहम्मद ओवैस और विशाल तिवारी के खातों का इस्तेमाल किया गया।

आरोपी शकील अहमद और मोहम्मद अहद ने धोखाधड़ी के लिए दूसरे लोगों के खाते उपलब्ध कराए। आरोपी मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद उज्जेब ठगी की गई धनराशि निकालने के लिए एक एटीएम बूथ गए; उनकी तस्वीरें वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गईं। जाँच में पता चला कि यह गिरोह गरीब और बेरोज़गार युवाओं को अपने नाम से बैंक खाते खुलवाने का लालच देता था।

इन खातों के ज़रिए, ठगी की गई धनराशि को कई स्तरों पर स्थानांतरित किया जाता था ताकि लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो। आरोपी, खुद को पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर, पीड़ितों पर कानूनी कार्रवाई का दबाव बनाते थे और उन्हें तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते थे।