Delhi Crime: दिल्ली में बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश, 254 करोड़ की ठगी मामले में 42 जालसाज गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण पश्चिमी जिला साइबर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हाक के तहत बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने कुल 23 मामले दर्ज कर 42 जालसाजों को को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर 377 शिकायतें दर्ज मिली हैं। मामले में कुल 254 करोड़ की मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है।

नोएडा में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर आरोपितों के कब्जे से तीन लैपटाप, दो कंप्यूटर, 43 मोबाइल फोन, 17 पासबुक, दो चेक बुक, 14 डेबिट कार्ड के अलावा 1.6 लाख नकद रकम भी बरामद हुए। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों की जांच के दौरान एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ।

मुंबई व कोलकाता से हुई ठगी की कुछ रकम प्राप्त करने में भी इनका इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज खाताधारक असगर अली को दबोचा। उसकी निशानदेही पर खाते दिलाने वाले अंकित सिंह को पकड़ा गया। अंकित रकम को बैंक खाते से निकालकर सिंडिकेट हैंडलर रवि कुमार सिंह तक पहुंचाने का काम संभालता था।

एक अन्य आरोपित अरविंद को पांच फर्जी खाते खोलने में गिरफ्तार किया गया। अंत में सरगना रवि कुमार सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था जिसे बाद में कोटला मुबारकपुर में शिफ्ट कर दिया।

पुलिस ने कोटला मुबारकपुर में छापेमारी करके महिला तीन अन्य आरोपियों को दबोचा। दो कंप्यूटर सिस्टम, एक लैपटाप, पांच स्मार्टफोन, पीड़ितों से कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 10 कीपैड मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद हुआ। कई बैंक खातों में ट्रांसफर की धोखाधड़ी की रकम दूसरे मामले में चार जालसाजों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि यह गिरोह कई बैंक खातों में धोखाधड़ी की रकम ट्रांसफर करने के बाद एटीएम और चेक बुक के जरिए उन्हें निकाल लेता है। उनके कब्जे से 17 पासबुक, आठ डेबिट कार्ड, तीन मोबाइल फोन और 1.6 लाख नकद मिला।

इसी कड़ी में डायनामिक ड्रीम्स नाम की कंपनी के करंट बैंक खाते के बारे में 244 शिकायतें प्राप्त दिखीं। इनमें कुल 186 करोड़ रकम ठगी जा चुकी थी। पुलिस ने एक आरोपित रंजीत सिंह को दबोचा। आगे की जांच में गायत्री कुमारी के नाम पर खुले तीन बैंक खातों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर 23 शिकायतें दर्ज मिलीं।