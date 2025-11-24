साइबर अपराधियों को बैंक खाते मुहैया कराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 2.35 करोड़ की ठगी का खुलासा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगों को ठगी के लिए बैंक खाते मुहैया करने वाले दो आरोपित को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित पेशेवर अकाउंट प्रोवाइडर और फैसिलिटेटर के तौर पर काम करते थे। लोगों से प्राफिट शेयर का वादा कर उनके बैंक अकाउंट खरीद कर ये साइबर ठगों को पूरी बैंकिंग किट (चेक बुक, एटीएम कार्ड, सिमकार्ड और लागिन क्रेडेंशियल) सौंप देते थे।

इनके द्वारा मुहैया कराए खातों का इस्तेमाल अंतरराज्यीय साइबर ठग ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए करते थे। एक पीड़ित ये शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 2.35 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।

दिल्ली के ही रहने वाले हैं अपराधी डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक गिरफ्तार किए आरोपितों के नाम सज्जाद अहमद व उत्तम मंडल है। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने मेसर्स चांद इलेक्ट्रानिक के नाम पर एक करंट अकाउंट खुलवा अपने हैंडलर को सौंप दिया था। पीड़ित से फेसबुक के जरिये संपर्क कर उन्हें फारेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने का लालच दिया गया।