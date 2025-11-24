Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर अपराधियों को बैंक खाते मुहैया कराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 2.35 करोड़ की ठगी का खुलासा

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:40 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों को बैंक खाते मुहैया कराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाते खुलवाए थे, जिनका इस्तेमाल 2.35 करोड़ रुपये की ठगी के लिए किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    साइबर ठगों को बैंक खाते मुहैया करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगों को ठगी के लिए बैंक खाते मुहैया करने वाले दो आरोपित को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित पेशेवर अकाउंट प्रोवाइडर और फैसिलिटेटर के तौर पर काम करते थे। लोगों से प्राफिट शेयर का वादा कर उनके बैंक अकाउंट खरीद कर ये साइबर ठगों को पूरी बैंकिंग किट (चेक बुक, एटीएम कार्ड, सिमकार्ड और लागिन क्रेडेंशियल) सौंप देते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनके द्वारा मुहैया कराए खातों का इस्तेमाल अंतरराज्यीय साइबर ठग ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए करते थे। एक पीड़ित ये शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 2.35 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।

    दिल्ली के ही रहने वाले हैं अपराधी

    डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक गिरफ्तार किए आरोपितों के नाम सज्जाद अहमद व उत्तम मंडल है। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने मेसर्स चांद इलेक्ट्रानिक के नाम पर एक करंट अकाउंट खुलवा अपने हैंडलर को सौंप दिया था। पीड़ित से फेसबुक के जरिये संपर्क कर उन्हें फारेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने का लालच दिया गया।

    बाद में उन्हें मनगढ़ंत मुनाफा दिखाने वाले मैनिपुलेटेड आनलाइन ग्रुप में जोड़ लिया गया। करोड़ो रुपये निवेश करने के बाद जब पीड़ित ने पैसे निकालने का अनुरोध किया तब उन्हें झूठे बहाने बना पैसे निकालने से मना कर दिया और धमकी दी गई। पुलिस अब इनके पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने और बाकी आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच कर रही है।